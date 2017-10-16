 Akhisarspor, "fırtına" gibi – Fotomaç – 16 Ekim 2017 ;
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    16 Ekim 2017, Pazartesi
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    Akhisarspor, "fırtına" gibi

    Akhisarspor, "fırtına" gibi

    Süper Lig'de deplasmanda Trabzonspor'u 6-1 yenerek 16 puana ulaşan Akhisar Belediyespor, ligdeki 6. yılında 8. haftalar itibarıyla en başarılı sezonunu geçiriyor.

    Trabzonspor'u 6-1'lik skorla geçen Teleset Mobilya Akhisarspor, 8. haftayı 5 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 mağlubiyetle 16 puanla kapattı. Ligde 16 puanlı 3 takımdan biri olan Ege temsilcisi, averajla 3. sırada yer aldı. İlk 7 haftada 8 gol atan yeşil-siyahlı takım, Trabzonspor'a 6 gol attı.

    En başarılı 8 haftalık performans
    Teleset Mobilya Akhisarspor topladığı 16 puanla, ligdeki 6. sezonunda en başarılı 8. hafta performansına ulaştı. Daha önce 2014-2015 sezonunda ilk 8 haftada 14 puan elde eden yeşil-siyahlı ekip, 2013-2014'te 13, 2015-2016'da ise 12 puan toplamıştı.

    Teleset Mobilya Akhisarspor'un Süper Lig'de ilk 8 haftada aldığı sonuçlar şöyle:

    Sezon Sıra O G B M A Y Av. P
    2017-2018 3 8 5 1 2 14 10 4 16
    2016-2017 11 8 2 3 3 4 6 -2 9
    2015-2016 8 8 4 0 4 10 9 1 12
    2014-2015 3 8 4 2 2 12 11 1 14
    2013-2014 8 8 4 1 3 10 7 3 13
    2012-2013 16 8 1 4 3 3 11 -8 7


    Deplasmanda ilk kez 6 gol attı
    Ligde 11 hafta sonra bir müsabakada 6 gol atan Teleset Mobilya Akhisarspor, geçen sezonun 30. haftasında Gaziantepspor'u 6-0 mağlup etmişti. Daha önce 2013-2014'te deplasmanda Kasımpaşa (4-2), Trabzonspor (4-2) ve geçen sezon Osmanlıspor'u (4-0) 4 golle geçen Manisa ekibi, dış sahada ilk kez 6 gol kaydetti.

    İç sahada 4 maçını da kayıpsız geçen Ege temsilcisi dış sahada bu sezon ilk galibiyetini Trabzonspor karşısında aldı.

    Goller
    Trabzonspor karşısında 2 gol bulan Paulo Henrique gol sayısını 4'e çıkarırken, Serginho ise bu sezon 2. golüne imza attı. Yeşil-siyahlı ekipte Kadir Keleş ile Daniel Larsson ise bu sezon ilk gollerini attı. Oyuna sonradan giren ve takımının son golünü atan Kadir Keleş, son golünü 2014-2015 sezonunda 18 Mayıs 2015'te Çaykur Rizespor karşısında kaydetmişti.

    Eski Trabzonsporlular sahadaydı
    Teleset Mobilya Akhisarspor'da dün forma giyen oyunculardan 5'i daha önce Trabzonspor'da mücadele etmişti. Takımının 2 golünü atan Paulo Henrique, son golü kaydeden Kadir Keleş'in yanı sıra Soner Aydoğdu, Mustafa Yumlu ve Caner Osmanpaşa daha önce bordo-mavili ekipte forma giymişti.

    1. 16 Ekim 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 14:21
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