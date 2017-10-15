Akhiraspor Teknik Direktörü Okan Buruk, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, çok önemli bir galibiyete imza attıklarını belirterek, "Maç öncesi Trabzonspor analizinde gol atacağımızı düşünüyorduk. Önde hızlı oyuncularımız var. Rakibimizin de açıkları vardı, önceki maçlarda gol yiyen bir takımdı. Gol atacağımızı düşünüyorduk ama bu kadar atacağımızı düşünmüyorduk." dedi.

İlk yarıyı 3-0 önde tamamlamalarının kendilerini rahatlattığını ifade eden Buruk, "Skor 3-1 olduktan sonra 'rakip belki üzerimizde baskı oluşturur' diye düşünürken 4. golü bulduk. Oyuncular iyi niyetli. Trabzonspor oyuncuları da iyi niyetli. Oyun bize döndü. Trabzonspor karşısında 6-1 gibi inanılmaz bir sonuç aldık. Maçta sonuna kadar oyuncularımız konsantrasyonlarını bozmadılar. Her şeylerini ortaya koydular. Bu da galibiyeti getirdi." diye konuştu.

Buruk, Trabzonspor'un hücumu düşündüğünü ancak savunmasında önemli açıklar verdiğini sözlerine ekledi.