 Akhisarspor'un özel misafirleri – Fotomaç – 13 Ekim 2017 ;
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    13 Ekim 2017, Cuma
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    'un özel misafirleri

    <a href="/index/akhisarspor?id=2992b7ba-64e5-4e93-adbf-6916f6520177" class="" rel="tag">Akhisarspor</a>'un özel misafirleri

    Pazar günü deplasmanda Trabzonspor'la karşılaşacak Teleset Mobilya , bugün Akhisar'daki son antrenmanında özel konuklarını ağırladı.

    Yılmaz Atabarut Tesisleri'nde yapılan sabah idmanı öncesi yeşil-siyahlı takımı Akhisar Down Sendromu Derneği ziyaret etti. Teknik direktör Okan Buruk ve futbolcular, özel misafirlerle yakından ilgilenerek bol bol hatıra fotoğrafı çektirdiler. Akhisar Down Sendromu Derneği Başkanı Neşe Çalışkan, teknik heyet ve futbolculara baklava ikram etti.



    Öte yandan 13 puanlı , bu hafta 9 puanlı Trabzonspor'la Süper Lig'de 11'inci kez karşı karşıya gelecek. Şimdiye kadar Akhisar temsilcisi 4 kez sahadan galibiyetle ayrılırken, Trabzon ekibi 3 defa kazandı. Üç karşılaşma ise beraberlikle sonuçlandı. İki takım arasında 13 Mart 2017'de Manisa 19 Mayıs Stadı'nda oynanan son müsabakayı Trabzonspor 3-1 kazandı. Trabzon'daki son randevu ise golsüz sona erdi. 'un kadrosunda eksik bulunmuyor.

    1. 13 Ekim 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 16:24
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