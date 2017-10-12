 Trabzon’da eski dostlar buluşuyor – Fotomaç – 12 Ekim 2017 ;
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    12 Ekim 2017, Perşembe
    OYUN ENGLISH

    Trabzon’da eski dostlar buluşuyor

    Trabzon’da eski dostlar buluşuyor
    Süper Lig'de bu hafta Trabzonspor'un konuğu olacak Akhisarspor'un kadrosunda daha önce bordo- mavili ekipte forma giymiş 7 futbolcu yer alıyor. Caner, Henrique, Olcan, Soner, Kadir, Mustafa Yumlu ve kaleci Fatih, farklı dönemlerde Karadeniz temsilcisinde oynadı. Trabzonspor'da ise Uğur Demirok ve Rodallega, Akhisar'da parlayıp Fırtına'ya transfer olmuştu.
    1. 12 Ekim 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 23:04
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Trabzon’da eski dostlar buluşuyor haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.