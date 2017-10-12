Trabzon’da eski dostlar buluşuyor

Süper Lig'de bu hafta Trabzonspor'un konuğu olacak Akhisarspor'un kadrosunda daha önce bordo- mavili ekipte forma giymiş 7 futbolcu yer alıyor. Caner, Henrique, Olcan, Soner, Kadir, Mustafa Yumlu ve kaleci Fatih, farklı dönemlerde Karadeniz temsilcisinde oynadı. Trabzonspor'da ise Uğur Demirok ve Rodallega, Akhisar'da parlayıp Fırtına'ya transfer olmuştu.