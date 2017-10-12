Akhisarspor'da baklava sürprizi
Akhisarspor, 15 Ekim Pazar günü oynayacağı Trabzonspor maçı hazırlıklarını sürdürdü. Antrenman sırasında çalışmayı takip eden sponsorlar, futbolculara baklava ikram etti.
Trabzonspor maçında deplasman şansızlığını kırmak istediklerine vurgu yapan Akhisarspor Basın Sözcüsü İbrahim Evren Acar, "3 deplasmanda şansızlık yakamızı bırakmadı, oynadığımız futbolu sahaya yansıtsak da skor anlamında bunun karşılığını alamadık. İnşallah Trabzonspor maçında ilk deplasman galibiyetine kavuşacağız" dedi.
Öte yandan çalışmalarda üçüncü bölgeye yoğunluk veren Teknik Direktör Okan Buruk, basına kapalı gerçekleşen idmanda özellikle hücum bölgesindeki hareketlilikte forvet oyuncularının rollerini daha iyi yapmasını isterken son vuruşlar üzerine çalıştırdığı bildirildi.
Yeşil-siyahlılarda sakat ve cezalı bulunmazken, Teknik Direktör Okan Buruk'un Trabzonspor karşısında, Milan Lukac, Miguel Lopes, Mustafa Yumlu, Caner Osmanpaşa, Soner Aydoğdu, Ömer Bayram, Abdoul Sissoko, Olcan Adın, Serginho, Paulo Henrique ve Daniel Larsson 11'ine şans vermesi bekleniyor.
- 12 Ekim 2017, Perşembe
- Güncelleme: 11:30
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Neustadter için servet verdiler
Toplam 7
Yorum
alik almanya ve rusya milli takımlarında oynadı. hem stoper, önlibero ortasahada oynayabilen joker oyuncu. 8 milyon.euro normal. 6ya verilebilir
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Sana kapımız sonuna kadar açık
Toplam 48
Yorum
cenkfb gs taraftarının ardaya sahip cıkma polıtıkası.
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Sana kapımız sonuna kadar açık
Toplam 48
Yorum
cenkfb gs taraftarının ardaya sahip cıkma polıtıkası.
Akhisarspor'da baklava sürprizi haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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