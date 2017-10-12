 Akhisarspor'da baklava sürprizi – Fotomaç – 12 Ekim 2017 ;
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    12 Ekim 2017, Perşembe
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    'da baklava sürprizi

    Akhisarspor'da baklava sürprizi

    , 15 Ekim Pazar günü oynayacağı Trabzonspor maçı hazırlıklarını sürdürdü. Antrenman sırasında çalışmayı takip eden sponsorlar, futbolculara baklava ikram etti.

    Teleset Mobilya , Süper Lig'in 8'inci haftasında konuk olacağı Trabzonspor maçının hazırlıklarına Yılmaz Atabarut Tesisleri'nde gerçekleştirdiği antrenman ile devam ediyor. Takımın forma sponsoru olan Aksa Gaz Akhisar İşletme Şefi Cihan Karabacak ve çalışma ekibi Kadir Zengin, Gökhan Taşez, Hüseyin Binici, Mehmet Er, Deniz Güler ve Emre Badagsan, kulüp başkanı Hüseyin Eryüksel ve yönetim kurulunu makamında ziyaret etti ve antrenmanı takip etti. Karabacak ve ekip arkadaşları, idman öncesinde futbolculara baklava ikram etti.

    Trabzonspor maçında deplasman şansızlığını kırmak istediklerine vurgu yapan Akhisarspor Basın Sözcüsü İbrahim Evren Acar, "3 deplasmanda şansızlık yakamızı bırakmadı, oynadığımız futbolu sahaya yansıtsak da skor anlamında bunun karşılığını alamadık. İnşallah Trabzonspor maçında ilk deplasman galibiyetine kavuşacağız" dedi.

    Öte yandan çalışmalarda üçüncü bölgeye yoğunluk veren Teknik Direktör Okan Buruk, basına kapalı gerçekleşen idmanda özellikle hücum bölgesindeki hareketlilikte forvet oyuncularının rollerini daha iyi yapmasını isterken son vuruşlar üzerine çalıştırdığı bildirildi.

    Yeşil-siyahlılarda sakat ve cezalı bulunmazken, Teknik Direktör Okan Buruk'un Trabzonspor karşısında, Milan Lukac, Miguel Lopes, Mustafa Yumlu, Caner Osmanpaşa, Soner Aydoğdu, Ömer Bayram, Abdoul Sissoko, Olcan Adın, Serginho, Paulo Henrique ve Daniel Larsson 11'ine şans vermesi bekleniyor.
    1. 12 Ekim 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 11:30
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