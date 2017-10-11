 Fırtına’ya bilendi – Fotomaç – 11 Ekim 2017
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    11 Ekim 2017, Çarşamba
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    Fırtına’ya bilendi

    Fırtına’ya bilendi
    TRABZONSPOR deplasmanında ter dökecek Akhisarspor, dış saha fobisini yenmek istiyor. Deplasmanda 3 maçta 2 yenilgi, 1 beraberlik alan Ege ekibinde Teknik Direktör Okan Buruk, "Kalite olarak Trabzonspor'un çok iyi bir takım olduğunu görüyoruz. Biz de sahaya her maça ortak olan bir takım olarak çıkıyoruz. Maçlarda kimseye karşı ezilmedik. Bu bizim için çok değerli" değerlendirmesini yaptı.
    1. 11 Ekim 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 01:21
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