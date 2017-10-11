Fırtına’ya bilendi

TRABZONSPOR deplasmanında ter dökecek Akhisarspor, dış saha fobisini yenmek istiyor. Deplasmanda 3 maçta 2 yenilgi, 1 beraberlik alan Ege ekibinde Teknik Direktör Okan Buruk, "Kalite olarak Trabzonspor'un çok iyi bir takım olduğunu görüyoruz. Biz de sahaya her maça ortak olan bir takım olarak çıkıyoruz. Maçlarda kimseye karşı ezilmedik. Bu bizim için çok değerli" değerlendirmesini yaptı.