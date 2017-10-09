 Akhisar dışarıda yine kayıp – Fotomaç – 09 Ekim 2017
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    09 Ekim 2017, Pazartesi
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    Akhisar dışarıda yine kayıp

    Akhisar dışarıda yine kayıp
    LİGDE 3 deplasmanda 1 puan alabilen, Akhisarspor'un dış saha kabusu bitmiyor. TFF 1. Lig ekiplerinden Balıkesirspor'la hazırlık maçında karşılaşan yeşil-siyahlılar, maçtan 2-0 mağlubiyetle ayrıldı. Balıkesir Atatürk Stadı'nda oynanan mücadelede kırmızı-beyazlıların gollerini 60. dakikada Abdulkadir Özgen ve 76. dakikada Oğuz Çapar kaydetti.
    1. 09 Ekim 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 00:09
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