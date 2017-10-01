Akhisar'da yüzler gülüyor

Fenerbahçe'yi 1-0 mağlup ederek puanını 13'e yükselten Akhisarspor'da yüzler gülerken verilen milli maç arası nedeniyle takımın 3 gün izinli olacağı ve salı günü top başı yapacağı bildirildi. Takım kaptanı Soner Aydoğdu, galibiyetin önemli olduğunu ve kendi sahalarındaki namağlubiyeti devam ettirdiklerini ifade ederek "Galibiyet taraftarlarımıza hediye olsun" diye konuştu. Sissoko ise "Çok önemli bir 3 puan aldık. Bu zafer hafta boyu çalışmalarımızın karşılığıydı. Umarım böyle devam ederiz" ifadesini kullandı.