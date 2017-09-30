 Boşluk vermedik – Fotomaç – 30 Eylül 2017
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    30 Eylül 2017, Cumartesi
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    Boşluk vermedik

    Boşluk vermedik
    Akhisar'ın etkili isimlerinden Miguel Lopes, Fenerbahçe galibiyeti sonrası şu ifadeleri kullandı: "Önemli bir galibiyetti. Defansı çok iyi yaptık. Ataklarda da gol bulduk ve kazandık. F.Bahçe'ye boşluk vermedik bu da galibiyette önemli rol oynadı" dedi.
    1. 30 Eylül 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 01:28
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