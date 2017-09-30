Akhisar'ın etkili isimlerinden Miguel Lopes, Fenerbahçe galibiyeti sonrası şu ifadeleri kullandı: "Önemli bir galibiyetti. Defansı çok iyi yaptık. Ataklarda da gol bulduk ve kazandık. F.Bahçe'ye boşluk vermedik bu da galibiyette önemli rol oynadı" dedi.