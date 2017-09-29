OKAN BURUK'TAN GALİBİYET YORUMU
Akhisarspor Teknik Direktörü Okan Buruk, Fenerbahçe maçı sonrası yaptığı açıklamada, “Fenerbahçe gibi bir takımı yenip, 13 puana gelmek bizim için önemliydi. Maçın başından sonuna kadar oyuna karakterini yansıtan oyuncularımı tebrik ediyorum” dedi. Buruk, Fenerbahçe Teknik Direktörü Aykut Kocaman'ın maç sonrası hakeme yönelik eleştirilerine ise, "Ben oyunun genelinde bir etkisini göremedim. Biz kendi işimizi çok iyi yaptık ve hak ettiğimiz bir galibiyet aldık" ifadelerini kullandı.
"Hakemin maçın geneline çok etkisi olduğunu göremedim"
Gazetecilerin hakemin oyunu etkileyip etkilemediği sorusuna yanıt veren Buruk, "Ben hakemin maçın geneline çok etkisi olduğunu göremedim. Janssen'in Mustafa'nın ayağına bastığı pozisyon ve Caner'e yaptığı dirsek müdahalesinde kırmızı olması lazımdı. Oyun içinde hakemin çok etkisi olduğunu göremedim. Ben oyunun genelinde bir etkisini göremedim. Biz kendi işimizi çok iyi yaptık ve hak ettiğimiz bir galibiyet aldık. Rakip 90 dakika boyunca pozisyona girmeden maçı bitirdik" diye konuştu.
Hafta içinde hakemlere yönelik yaptığı açıklamanın hakemleri baskı altına aldığına yönelik iddialar olduğuyla ilgili soruya da yanıt veren Buruk, "Ben iki taraf için de hakem yapmasın demiştim. Bu sözün hakemi etkilemek olduğunu düşünmüyorum. Biz de çok hatalar yaşadık, rakiplerimiz de yaşadı. 3 hafta önce Bülent Yıldırım Antalya maçında bizim çok net penaltımızı vermemişti. Benim demek istediğim kimsenin canı yanmasındı. Bu açıklamayı yaptığımda hakemi dahi bilmiyordum. Biz çok hak ederek galibiyet aldık bugün. Rakibe gol pozisyonu vermeyen takım bizdik" ifadelerini kullandı.
İkinci yarıda yaptığı değişiklerle ilgili de konuşan Buruk, "İlk yarı özellikle önde topu tutamadık ve defans arkası koşuları yapamadık. Henrique'nin iyi gününde olmadığını gördük ve taktiksel bir değişiklik yaptık. Onur'u oyuna aldık ve başarılı olduk. Onur'u da tebrik ediyoruz" dedi.
- 29 Eylül 2017, Cuma
- Güncelleme: 23:31
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MANİSA'DA ŞOK İDDİA
Toplam 7
Yorum
kartal geçenhafta beşiktaş macında çok sevindiler hakem ozaman fenere çalışırken iyidi
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RIDVAN DİLMEN İSYAN ETTİ
Toplam 17
Yorum
eraycan fb top mu oynuyor maç 90 dakika bjk yi nasıl yendi ortada fb beceriksizse bjk ne yapsın hakem kollamışta bilmem nede fb kötü kabul edin
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RIDVAN DİLMEN İSYAN ETTİ
Toplam 17
Yorum
he he senin zaten butun yorumların fener lehine.hiç bir zaman objektif OLAMIYORSUN.
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