OKAN BURUK'UN HAKEM KORKUSU

7. haftanın açılış maçında F.Bahçe'yi konuk edecek Akhisarspor'da Teknik Direktör Okan Buruk hakem vurgusu yaptı. Buruk, "İnşallah güzel bir maç olur, hem takımların performansı hem de maça gelecek hakemin performansı çok önemli" dedi.