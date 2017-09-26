 OKAN BURUK'UN HAKEM KORKUSU – Fotomaç – 26 Eylül 2017
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    26 Eylül 2017, Salı
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    OKAN BURUK'UN HAKEM KORKUSU

    OKAN BURUK'UN HAKEM KORKUSU

    7. haftanın açılış maçında F.Bahçe'yi konuk edecek Akhisarspor'da Teknik Direktör Okan Buruk hakem vurgusu yaptı. Buruk, "İnşallah güzel bir maç olur, hem takımların performansı hem de maça gelecek hakemin performansı çok önemli" dedi.

    1. 26 Eylül 2017, Salı
    2. Güncelleme: 02:20
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