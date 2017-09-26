OKAN BURUK'UN HAKEM KORKUSU
7. haftanın açılış maçında F.Bahçe'yi konuk edecek Akhisarspor'da Teknik Direktör Okan Buruk hakem vurgusu yaptı. Buruk, "İnşallah güzel bir maç olur, hem takımların performansı hem de maça gelecek hakemin performansı çok önemli" dedi.
- 26 Eylül 2017, Salı
- Güncelleme: 02:20
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''SALDIRGAN BİR TAKIM!''
Toplam 13
Yorum
ty sen uykunu alamamışsın daha da ondan :)
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''SALDIRGAN BİR TAKIM!''
Toplam 13
Yorum
şampiyon fb siz anca en çok gol yeme rekorunu kırarsınız bjk:0 liverpool:8 ahahhahah
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ARDA TURAN YİNE KADROYA ALINMADI!
Toplam 1
Yorum
Varsayalım İsmail Bunun bir haber değeri yok.Yerine oynayacak çok iyi oyuncular var.Bu kadroya girmesi düşünülemez.
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