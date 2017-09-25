Ronaldo, Santiago'nun ailesinin acısını paylaştı
İspanya ekibi Real Madrid'in Portekizli yıldız futbolcusu Cristiano Ronaldo, Meksika'da meydana gelen depremde hayatını kaybeden Santiago Flores isimli hayranının ailesine destek mesajı gönderdi.
Ronaldo, sosyal medyadaki Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, üzerinde kendi imzası bulunan ve "Bir numaralı taraftarım Santiago'ya" yazılı formasını tuttuğu fotoğrafına yer verdi.
Portekizli futbolcu, fotoğrafıyla paylaştığı mesajda ise "Böylesine zor bir zamanda, Santiago'nun ailesine ve sevdiklerini kaybeden herkese kucak dolusu sevgi gönderiyorum." ifadelerini kullandı.
- 25 Eylül 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 14:48
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BEŞİKTAŞ'I BEKLEYEN BÜYÜK TEHLİKE!
Toplam 11
Yorum
EMRE :D 20 yıldır yenemeyin geçen yıl hakem hatalarıyla FENERBAHÇE yi yenin bi maçta az bi haksızlık yapıldımı HAKEMLER FENERİ KOLUYOR !
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4 GAZETECİ YARALANDI!
Toplam 3
Yorum
NICKMANG AGIR CEZALAR VERILMELI KI,BU TUR OLAYLARIN ONUNE GECEBILELIM.
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MUHARREM USTA SIKINTILI
Toplam 7
Yorum
bordom ustam Trabzonspor taraftarı kadar sabırlı ve karakterli taraftarda bulamazsın bizim tek istediğimiz dik oynayan bir takım görmek .
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