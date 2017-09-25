"HAKEM PERFORMANSI ÖNEMLİ"

Yılmaz Atabarut Tesisleri'ndeki antrenman öncesi basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Buruk, "Çok zorlu bir maç bizi bekliyor. Fenerbahçe'nin son iki haftaki oyunu, çıkışı, performansı gerçekten ligin başındaki Fenerbahçe'den çok daha farklı. Daha istekliler, maçı daha fazla önemsiyorlar ve hem tempo olarak hem de oyun olarak sezon başının çok üzerine çıkan bir takım oldular. Fenerbahçeli futbolcuların üzerinde 2 haftadır kazanmanın bir güveni olacak. Bizim de iç saha performansımız önemli. Seyircimizin de bize bu maçta büyük destek vereceğini düşünoyoruz" diye konuştu.

"İNŞALLAH İKİ TAKIM İÇİN HATALARIN OLMADIĞI BİR MAÇ ORTAYA ÇIKAR"

"Zaten bir oyun kültürümüz var onu sahaya yansıtmak isteyeceğiz" diyen Okan Buruk, "Fenerbahçe'nin oynayan, hücum yapan bir takım olduğunu düşünerek biz de aynı şekilde hem oyunu oynamaya, hem rakip kaleye gitmeye çalışacağız. İnşallah güzel bir maç olur. Burada hem takımların performansı hem maça gelecek hakemin performansı çok önemli. Maçın gidişatı açısından iki takımın da hakkının yenmeyeceği, adil bir karşılaşma olmasını diliyorum. Hiçbir hakem bilerek hata yapmıyor ama hem Akhisar hem Fenerbahçe için inşallah hataların olmadığı bir maç ortaya çıkar. Dediğim gibi biz futbol oynamaya çalışacağız. Ama zorlu bir maç bizi bekliyor" şeklinde konuştu.

Bu sezon evinde 3'te 3 yapmasına rağmen deplasmandaki 3 maçtan 1 puan çıkarabilen Akigo'da Buruk, "Pozisyon bulmakta sıkıntı yaşamıyoruz ama hücumları golle sonlandırmakta sorunlarımız var" dedi.