Akhisarspor deplasmanda kazanamıyor

Bu sezon iç sahadaki maçlarda Demir Grup Sivasspor (1-0), Kasımpaşa (2-1) ve Kardemir Karabükspor'u (2-1) mağlup ederek 3'te 3 yapan Teleset Mobilya Akhisarspor, deplasmanda ise Antalyaspor'la 2-2 berabere kalıp Bursaspor'a 3-0, Atiker Konyaspor'a ise 2-0 yenildi.

İç sahada 9 puan toplayan Ege temsilcisi, deplasmanda hanesine 1 puan yazdırdı. Yeşil-siyahlı takım, dış sahada oynadığı son 2 maçta gol atamadı.



EMNES İLK MAÇINA ÇIKTI

Teleset Mobilya Akhisarspor'un bu sezon transfer ettiği ve dünkü Atiker Konyaspor mücadelesinde sonradan oyuna dahil olan Hollandalı Marvin Renato Emnes, Ege temsilcisiyle ilk maçına çıktı.

Akhisarspor'da bu sezon 3. sarı kartı gören Ömer Bayram, lig maçlarında bir kart daha görmesi halinde cezalı duruma düşecek.

Haftayı puansız kapatan yeşil-siyahlı takım 7. haftanın açılış maçında 29 Eylül Cuma günü saat 20.00'de Manisa 19 Mayıs Stadı'nda Fenerbahçe'yi konuk edecek.