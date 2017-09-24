 Akhisarspor deplasmanda kazanamıyor – Fotomaç – 24 Eylül 2017
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    24 Eylül 2017, Pazar
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    deplasmanda kazanamıyor

    Akhisarspor deplasmanda kazanamıyor

    Süper Lig'de deplasmanda Atiker Konyaspor'a 2-0 mağlup olan Teleset Mobilya , bu sezon dış sahada 3 maçta sadece 1 puan aldı.

    Bu sezon iç sahadaki maçlarda Demir Grup Sivasspor (1-0), Kasımpaşa (2-1) ve Kardemir Karabükspor'u (2-1) mağlup ederek 3'te 3 yapan Teleset Mobilya , deplasmanda ise Antalyaspor'la 2-2 berabere kalıp Bursaspor'a 3-0, Atiker Konyaspor'a ise 2-0 yenildi.

    İç sahada 9 puan toplayan Ege temsilcisi, deplasmanda hanesine 1 puan yazdırdı. Yeşil-siyahlı takım, dış sahada oynadığı son 2 maçta gol atamadı.

    EMNES İLK MAÇINA ÇIKTI
    Teleset Mobilya Akhisarspor'un bu sezon transfer ettiği ve dünkü Atiker Konyaspor mücadelesinde sonradan oyuna dahil olan Hollandalı Marvin Renato Emnes, Ege temsilcisiyle ilk maçına çıktı.

    Akhisarspor'da bu sezon 3. sarı kartı gören Ömer Bayram, lig maçlarında bir kart daha görmesi halinde cezalı duruma düşecek.

    Haftayı puansız kapatan yeşil-siyahlı takım 7. haftanın açılış maçında 29 Eylül Cuma günü saat 20.00'de Manisa 19 Mayıs Stadı'nda Fenerbahçe'yi konuk edecek.

    1. 24 Eylül 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 11:16
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