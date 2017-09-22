Marvin Emnes forma bekliyor
Süper Lig'in 6. haftasında Atiker Konyaspor deplasmanına çıkacak olan Teleset Mobilya Akhisarspor'da Hollandalı 29 yaşındaki golcü oyuncu Marvin Emnes, Teknik Direktör Okan Buruk’tan Konyaspor maçında forma vermesini bekliyor.
- 22 Eylül 2017, Cuma
- Güncelleme: 10:59
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Futbolcular tanıtımda
Toplam 1
Yorum
TARAFTAR Fenerbahçe spor kulübüdür , bütün amatör branşlar da Türkiye mize katkılarını başka yapabilecek bir kulüb yoktur.
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Ryan Babel'den Fenerbahçe mesajı
Toplam 5
Yorum
Beşiktaşlı Maçın parolası şut eğer Beşiktaş a şut imkanı verirlerse 2005 in tekrarı olur
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Emre Belözoğlu'ndan flaş Fenerbahçe açıklaması!
Toplam 13
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TARAFTAR Türkiyenin en iyi orta saha oyuncularının başın da Emre gelir , ve Fenerbahçe de çalışması yakışır.
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