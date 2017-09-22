Marvin Emnes forma bekliyor

Süper Lig'in 6. haftasında Atiker Konyaspor deplasmanına çıkacak olan Teleset Mobilya Akhisarspor'da Hollandalı 29 yaşındaki golcü oyuncu Marvin Emnes, Teknik Direktör Okan Buruk’tan Konyaspor maçında forma vermesini bekliyor.

Teleset Mobilya Akhisarspor, Süper Lig'in 6. haftasında yarın saat 14.00'te Konya Büyükşehir Belediye Stadyumu'nda Atiker Konyaspor'un konuğu olacak. Bugün hava yolu ile Konya'ya geçen takım burada yapacağı ter idmanı ile hazırlıklarını tamamlayacak. Tam kadro Konya deplasmanına giden yeşil-siyahlılarda son günlerde idmanlarda oldukça hırsı görünen Hollandalı 29 yaşındaki golcü oyuncu Marvin Emnes, Teknik Direktör Okan Buruk'tan Konya maçında forma vermesini bekliyor. Paulo Henrique ile Konyaspor maçına başlaması beklenen Teknik Direktör Okan Buruk ise karşılaşmanın ikinci devresinde Marvin Emnes'e forma vermesi bekleniyor. Ligin 5 haftalık periyotunda 10 puan ile 6'ncı sırada yer alan Teleset Mobilya Akhisarspor ile 3 puan ile 15'inci sırada yer Atiker Konyaspor müsabakasını Özgür Yankaya yönetirken, Baki Tuncay Akkın ve Erdinç Sezertam bayrakları yardım ederken, Emre Malok ise dördüncü hakem olarak görev alacağı bildirildi.