Akhisarspor, Konya deplasmanında

Atiker Konyaspor'un cezası nedeniyle ev sahibi ekip taraftarlarının takip edemeyeceği Atiker Konyaspor-Teleset Mobilya Akhisarspor müsabakası yarın saat 14.00'te Konya Büyükşehir Belediye Stadı'nda oynanacak. Müsabakayı hakem Özgür Yankaya yönetecek.

Teleset Mobilya Akhisarspor, ligde 6. haftaya 10 puan ve averajla 6. sırada girerken, son 3 haftada puan alamayan Atiker Konyaspor ise 3 puan ve averajla 15. sırada yer alıyor. Ege temsilcisinde sakatlığı bulunan genç futbolcu Hasan Ali Adıgüzel dışında eksik futbolcu bulunmuyor.



Mustafa Reşit Akçay rakip

Daha önce 2014-2015 sezonunda Akhisar Belediyespor'da görev yapan Atiker Konyaspor Teknik Direktörü Mustafa Reşit Akçay, eski takımına rakip olacak. Akhisar Belediyespor'un sezon başında kadrosuna dahil ettiği Ioan Hora da görev alması halinde eski takımına karşı forma giyecek.



Atiker Konyaspor'la 9. randevu

Rakibiyle Süper Lig'de 9. kez karşılaşacak Teleset Mobilya Akhisarspor, daha önceki 8 maçta 3 galibiyet, 2 beraberlik ve 3 yenilgi aldı. Bu maçlarda 8 gol atan Ege temsilcisi, kalesinde 10 gol gördü. Yeşil-siyahlı takım Konya'daki 4 maçta ise sahadan 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 mağlubiyetle ayrıldı.