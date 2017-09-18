Akhisarspor ilk peşinde

Bu sezon evinde Demir Grup Sivasspor'u 1-0, Kasımpaşa ve Kardemir Karabükspor'u 2-1'lik skorlarla mağlup etmeyi başaran Akigo, gurbette ise ilk iki maçta kazanamadı. Yeşil-siyahlı ekip, dış saha maçlarında Antalyaspor'la 2-2 berabere kalırken Bursaspor'a ise 3-0 mağlup olmaktan kurtulamadı. Teknik Direktör Okan Buruk'un ekibi, son deplasman galibiyetini geçen sezon yine Torku Konyaspor'a karşı aldı.

Akhisar, Buruk yönetiminde geçtiğimiz sezon 27 Mayıs'ta oynanan karşılaşmada Konyaspor'u dış sahada 3-0 yenmeyi başardı. Ligde 5 haftada 10 puan toplamanın önemli bir kazanım olduğuna vurgu yapan Okan Buruk, "Çıkışımızı devam ettirmek istiyorsak geçen sezon olduğu gibi yine deplasmanda kazanmaya başlamamız lazım. Konyaspor'u yenersek ligde 29 Eylül'de evimizde oynayacağımız Fenerbahçe ve ardından çıkacağımız Trabzonspor deplasmanı öncesi büyük moral kazanırız" dedi. Akigo'da sezon başında çapraz bağlarından sakatlanan genç futbolcu Hasan Ali dışında eksik bulunmuyor.