Akhisarspor ilk peşinde
Süper Lig'de bu sezon evinde oynadığı 3 maçı da kazanarak zirve yarışına ortak olan Teleset Mobilya Akhisarspor, cumartesi günü çıkacağı Atiker Konyaspor deplasmanında ilk dış saha galibiyetini almaya çalışacak.
Bu sezon evinde Demir Grup Sivasspor'u 1-0, Kasımpaşa ve Kardemir Karabükspor'u 2-1'lik skorlarla mağlup etmeyi başaran Akigo, gurbette ise ilk iki maçta kazanamadı. Yeşil-siyahlı ekip, dış saha maçlarında Antalyaspor'la 2-2 berabere kalırken Bursaspor'a ise 3-0 mağlup olmaktan kurtulamadı. Teknik Direktör Okan Buruk'un ekibi, son deplasman galibiyetini geçen sezon yine Torku Konyaspor'a karşı aldı.
Akhisar, Buruk yönetiminde geçtiğimiz sezon 27 Mayıs'ta oynanan karşılaşmada Konyaspor'u dış sahada 3-0 yenmeyi başardı. Ligde 5 haftada 10 puan toplamanın önemli bir kazanım olduğuna vurgu yapan Okan Buruk, "Çıkışımızı devam ettirmek istiyorsak geçen sezon olduğu gibi yine deplasmanda kazanmaya başlamamız lazım. Konyaspor'u yenersek ligde 29 Eylül'de evimizde oynayacağımız Fenerbahçe ve ardından çıkacağımız Trabzonspor deplasmanı öncesi büyük moral kazanırız" dedi. Akigo'da sezon başında çapraz bağlarından sakatlanan genç futbolcu Hasan Ali dışında eksik bulunmuyor.
- 18 Eylül 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 15:04
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Ali Koç başkanlık için harekete geçti
Toplam 29
Yorum
fbcan ali koç bir taraftarın dilinden anlayabilecek kişidir. Umarım seçilir ve bu bitik sistem ortadan kalkar.
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Gomis'ten öğrencilere başarı dileği
Toplam 2
Yorum
aslan büyük oyuncu olmak kolay birşey degil hem kaliteli hem efendi biri keşke her sene böyle büyük oyuncular gelse hem gözümüzün hem gönlümüzün
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G.Saray'a genç yetenek
Toplam 3
Yorum
labuser madem büyük yetenek Roma almış zaten bize niye versin
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