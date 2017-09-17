Akhisar evinde rakip tanımıyor

TELESET Mobilya Akhisar, evinde 1-0 geriye düştü maçta Karabük'ü puansız gönderdi: 2-1. Konuk ekip, henüz 6. dakikada Grozav ile öne geçti. Dakikakalar 27'yi gösterirken, Olcan Adın'ın pasında Paulo Henrique, topa ağlara göndererek ilk yarının skorunu belirledi: 1-1. İkinci yarıya da etkili başlayan Ege temsilcisi, 58. dakikada Soner Aydoğdu'nun penaltı golüyle öne geçti ve seyircisi önünde 3 puana uzandı: 2-1. Akhisar, 10 puan ve maç fazlasıyla 4'üncü sıraya yükseldi.