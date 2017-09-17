Akhisar doludizgin devam!

Süper Lig'de 5. sezonunu geçiren Teleset Mobilya Akhisarspor, Kardemir Karabükspor karşısında aldığı 2-1'lik galibiyetle 5. haftada 10 puana ulaştı. Yeşil-siyahlı ekip, ligde geçen sezon 26. hafta öncesinde göreve başlayan teknik direktör Okan Buruk yönetiminde, başarılı sonuçlar almaya devam ediyor.

Okan Buruk'la 14 maçta 10 galibiyet, 1 beraberlik ve 3 yenilgi yaşayan yeşil-siyahlılar, 71,4 galibiyet yüzdesi ve maç başına 2,5 gol ortalaması yakaladı.



İÇ SAHADA TEK MAĞLUBİYET

Bu sezon iç sahada 3'te 3 yapan Teleset Mobilya Akhisarspor, Buruk yönetiminde çıktığı 8 iç saha maçında 7 galibiyet, 1 yenilgi aldı.

Bu süreçte Medipol Başakşehir, Bursaspor, Gaziantepspor, Aytemiz Alanyaspor, Demir Grup Sivasspor, Kasımpaşa ve son olarak Kardemir Karabükspor'u yenen yeşil-siyahlı ekip, Manisa'daki tek mağlubiyetini, geçen sezonun son haftasında Kardemir Karabükspor karşısında yaşamıştı.

Teleset Mobilya Akhisarspor'un Okan Buruk yönetiminde oynadığı iç saha maçları ve aldığı sonuçlar şöyle:

Sezon Hafta Rakip Sonuç 2016-2017 26 Medipol Başakşehir 2-1 2016-2017 28 Bursaspor 5-1 2016-2017 30 Gaziantepspor 6-0 2016-2017 32 Aytemiz Alanyaspor 3-0 2016-2017 34 Kardemir Karabükspor 2-3 2017-2018 1 Demir Grup Sivasspor 1-0 2017-2018 3 Kasımpaşa 2-1 2017-2018 5 Kardemir Karabükspor 2-1



"LİGE RENK KATMAYA DEVAM ETMEK İSTİYORUZ"

Akhisar Belediyespor Basın Sözcüsü İbrahim Evren Acar, yaptığı açıklamada, geçen haftaki Bursaspor mağlubiyetinin ardından bu hafta Kardemir Karabükspor maçını çok önemli gördüklerini söyledi.

Müsabakanın başında geriye düşmelerine rağmen çok iyi bir tepki verdiklerini belirten Acar, "Mağlup duruma düşmemize rağmen oyuncularımız gerekli mücadeleyi gösterdi ve ilk yarıda beraberliği yakaladık. İkinci devrede de etkinliğimizi sürdürdük ve haklı bir galibiyet aldık. Oyuncularımızı gösterdiği performanstan dolayı tebrik ediyorum." diye konuştu.

Acar, iç sahada başarılı sonuçları sürdürdüklerini ifade ederek, "İç sahada kayıpsız gitmek önemli, biz içeride ve dışarıda iyi oynayarak lige renk katmaya devam etmek istiyoruz. Bunu başarabilecek kadromuz var." şeklinde görüş belirtti.