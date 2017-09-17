Akhisar doludizgin devam!
Süper Lig'de Kardemir Karabükspor'u 2-1 mağlup eden Teleset Mobilya Akhisarspor, teknik direktör Okan Buruk'un göreve gelmesinin ardından iç sahada çıktığı 8 maçta sadece 1 yenilgi alırken, 7 karşılaşmayı kazandı.
Süper Lig'de 5. sezonunu geçiren Teleset Mobilya Akhisarspor, Kardemir Karabükspor karşısında aldığı 2-1'lik galibiyetle 5. haftada 10 puana ulaştı. Yeşil-siyahlı ekip, ligde geçen sezon 26. hafta öncesinde göreve başlayan teknik direktör Okan Buruk yönetiminde, başarılı sonuçlar almaya devam ediyor.
Okan Buruk'la 14 maçta 10 galibiyet, 1 beraberlik ve 3 yenilgi yaşayan yeşil-siyahlılar, 71,4 galibiyet yüzdesi ve maç başına 2,5 gol ortalaması yakaladı.
İÇ SAHADA TEK MAĞLUBİYET
Bu sezon iç sahada 3'te 3 yapan Teleset Mobilya Akhisarspor, Buruk yönetiminde çıktığı 8 iç saha maçında 7 galibiyet, 1 yenilgi aldı.
Bu süreçte Medipol Başakşehir, Bursaspor, Gaziantepspor, Aytemiz Alanyaspor, Demir Grup Sivasspor, Kasımpaşa ve son olarak Kardemir Karabükspor'u yenen yeşil-siyahlı ekip, Manisa'daki tek mağlubiyetini, geçen sezonun son haftasında Kardemir Karabükspor karşısında yaşamıştı.
Teleset Mobilya Akhisarspor'un Okan Buruk yönetiminde oynadığı iç saha maçları ve aldığı sonuçlar şöyle:
|Sezon
|Hafta
|Rakip
|Sonuç
|2016-2017
|26
|Medipol Başakşehir
|2-1
|2016-2017
|28
|Bursaspor
|5-1
|2016-2017
|30
|Gaziantepspor
|6-0
|2016-2017
|32
|Aytemiz Alanyaspor
|3-0
|2016-2017
|34
|Kardemir Karabükspor
|2-3
|2017-2018
|1
|Demir Grup Sivasspor
|1-0
|2017-2018
|3
|Kasımpaşa
|2-1
|2017-2018
|5
|Kardemir Karabükspor
|2-1
"LİGE RENK KATMAYA DEVAM ETMEK İSTİYORUZ"
Akhisar Belediyespor Basın Sözcüsü İbrahim Evren Acar, yaptığı açıklamada, geçen haftaki Bursaspor mağlubiyetinin ardından bu hafta Kardemir Karabükspor maçını çok önemli gördüklerini söyledi.
Müsabakanın başında geriye düşmelerine rağmen çok iyi bir tepki verdiklerini belirten Acar, "Mağlup duruma düşmemize rağmen oyuncularımız gerekli mücadeleyi gösterdi ve ilk yarıda beraberliği yakaladık. İkinci devrede de etkinliğimizi sürdürdük ve haklı bir galibiyet aldık. Oyuncularımızı gösterdiği performanstan dolayı tebrik ediyorum." diye konuştu.
Acar, iç sahada başarılı sonuçları sürdürdüklerini ifade ederek, "İç sahada kayıpsız gitmek önemli, biz içeride ve dışarıda iyi oynayarak lige renk katmaya devam etmek istiyoruz. Bunu başarabilecek kadromuz var." şeklinde görüş belirtti.
- 17 Eylül 2017, Pazar
- Güncelleme: 11:17
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Galatasaraylı yöneticiden işte o sözler
Toplam 20
Yorum
MURAT SUHA ERKAN ANTALYA SPOR ZAYIF RAKİP DEĞİL ŞAMPİYONLUK AMAÇLAYAN GS BERABERLİĞİ ZOR KURTARDI. ETO KIRİZİ OLMASAYDI BİR PUAN İÇİN NERELERE LAF ATARLARDI.
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Selçuk İnan'a gönderme
Toplam 10
Yorum
MERT Dursun başka, acil bu grubu dağıtmalısın. Yoksa gerçek taraftar takımından uzaklaşacak bu gidişle
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Selçuk İnan'a gönderme
Toplam 10
Yorum
MERT TOTTİ derim sadece. İlk 11 oynayamayacak yaşlara geldiğinde de hala kaptandı. Bütün stad ağlayarak uğurladı. Ultraslan vefasız ve cahil.
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