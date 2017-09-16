 Akhisar geriden geldi – Fotomaç – 16 Eylül 2017
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    16 Eylül 2017, Cumartesi
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    Akhisar geriden geldi

    Akhisar geriden geldi

    Süper Lig'in 5. haftasında , 1-0 geriye düştüğü maçta kendi sahasına ağırladığı 'u 2-1 yendi.

    Süper Lig'in 5. haftasında, Teleset Mobilya Akhisarspor sahasında ağırladığı Kardemir 'u 2-1 mağlup etti.

    Maçtan dakikalar (İlk yarı)
    6. dakikada Torje'nin ara pasında savunmasının arkasına hareketlenen Grozav'ın ceza sahası içi sağ çaprazda kaleci ile karşı karşıya kaldığı pozisyonda yaptığı vuruşta, meşin yuvarlak filelerle buluştu. 0-1
    27. dakikada Olcan'ın sol kanattan kullandığı korner atışında, ön direkte Mustafa'nın kafayla aşırttığı topa arka direkte Henrique'nin kafa vuruşunda top ağlara gitti. 1-1

    Maçtan dakikalar (İkinci yarı)
    53. dakikada Soner'in pasıyla topla buluşan Larsson'un ceza sahası çizgisi üzerinde yerden zayıf vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Rybka'da kaldı.
    56. dakikada sol kanattan ceza sahası içerisine giren Larsson'un, savunmada Poko tarafından yere düşürülmesi sonrası hakem Ümit Öztürk, penaltı kararı verdi.
    57. dakikada penaltı atışını kullanan Soner, meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 2-1
    69. dakikada Olcan'ın sağ kanatta ceza sahası çizgisinin yaklaşık 2 metre yanından kullandığı serbest vuruşta, kavisli giden top kale direğinin yanından dışarıya çıktı.
    80. dakikada Henrique'nin pasıyla topla buluşan Olcan'ın ceza sahası yayının hemen önünden sert şutunda top direğin yanından dışarıya gitti.
    86. dakikada Karabükspor atağında Tanase'nin ceza yayının yaklaşık 4 metre gerisinden sert şutunda, kaleci Lukac soluna giden topu son anda yumruklayarak tehlike bölgesinden uzaklaştırdı.
    87. dakikada Bliznichenko'nun sağ kanattan ortasına iyi yükselen Nounkeu'nun kafa vuruşunda kaleci Lukac yine son anda topu tek eliyle kornere çeldi.
    1. 16 Eylül 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 22:48
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