Akhisar geriden geldi
Süper Lig'in 5. haftasında Akhisar Belediyespor, 1-0 geriye düştüğü maçta kendi sahasına ağırladığı Karabükspor'u 2-1 yendi.
Maçtan dakikalar (İlk yarı)
6. dakikada Torje'nin ara pasında Akhisar Belediyespor savunmasının arkasına hareketlenen Grozav'ın ceza sahası içi sağ çaprazda kaleci ile karşı karşıya kaldığı pozisyonda yaptığı vuruşta, meşin yuvarlak filelerle buluştu. 0-1
27. dakikada Olcan'ın sol kanattan kullandığı korner atışında, ön direkte Mustafa'nın kafayla aşırttığı topa arka direkte Henrique'nin kafa vuruşunda top ağlara gitti. 1-1
Maçtan dakikalar (İkinci yarı)
53. dakikada Soner'in pasıyla topla buluşan Larsson'un ceza sahası çizgisi üzerinde yerden zayıf vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Rybka'da kaldı.
56. dakikada sol kanattan ceza sahası içerisine giren Larsson'un, savunmada Poko tarafından yere düşürülmesi sonrası hakem Ümit Öztürk, penaltı kararı verdi.
57. dakikada penaltı atışını kullanan Soner, meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 2-1
69. dakikada Olcan'ın sağ kanatta ceza sahası çizgisinin yaklaşık 2 metre yanından kullandığı serbest vuruşta, kavisli giden top kale direğinin yanından dışarıya çıktı.
80. dakikada Henrique'nin pasıyla topla buluşan Olcan'ın ceza sahası yayının hemen önünden sert şutunda top direğin yanından dışarıya gitti.
86. dakikada Karabükspor atağında Tanase'nin ceza yayının yaklaşık 4 metre gerisinden sert şutunda, kaleci Lukac soluna giden topu son anda yumruklayarak tehlike bölgesinden uzaklaştırdı.
87. dakikada Bliznichenko'nun sağ kanattan ortasına iyi yükselen Nounkeu'nun kafa vuruşunda kaleci Lukac yine son anda topu tek eliyle kornere çeldi.
- 16 Eylül 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 22:48
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Cimbom'un Belhanda planı!
Toplam 33
Yorum
FUTBOL USA SNEIJDER GITMEDEN FORMASINI BELHANDA'YAVERDI DURSUN , SNEIJDER BELHANDA'NIN TAKIMINDA GOL ATIYO ATTIRIYO,MALIYETI SIFIR. BELHANDA SAHADA YOK
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Mehmet sabırsız
Toplam 2
Yorum
Hahahaha Hazırlık maçında attığın goller gerçek Juventus değil ikinci lig Bükreş Juventus ona göre bole demeçte önce bisiler yap sahada hep boş laf
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Cimbom'un Belhanda planı!
Toplam 33
Yorum
gs sırf beşiktaşlılar takip ediyor bizim sayfaları bakıyorum gsliden çok beşiktaşlı var burda cok seviyorlar takımımızı
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