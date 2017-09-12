Akhisar kaçan gollere yanıyor

BURSASPOR deplasmanında 3-0'lı bir yenilgiyle karşı karşıya kalan Teleset Mobilya Akhisarspor'da Basın Sözcüsü İbrahim Evren Acar, yenilgiye rağmen iyi futbol sergilediklerini söyledi. Acar, "İlk devre yakaladığımız pozisyonları gole çevirebilseydik belki maçın sonunda skor tablosu daha farklı olabilirdi" dedi.