 Akhisar Belediyespor'un ismi değişti – Fotomaç – 08 Eylül 2017
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    08 Eylül 2017, Cuma
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    'un ismi değişti

    Akhisar Belediyespor'un ismi değişti

    Spor Toto Süper Lig ekiplerinden bu sezon Teleset Mobilya Akhisarspor adıyla mücadele verecek

    Süper Lig ekiplerinden , bu sezon Teleset Mobilya Akhisarspor ismiyle mücadele edecek.

    Yeşil-siyahlı kulüpten yapılan açıklamada, 2017-2018 sezonu için Teleset Mobilya ile isim hakkı sponsorluğu anlaşması imzalandığı belirtildi. Türkiye Futbol Federasyonu tarafından da onaylanan değişiklikle Akhisar Belediyespor, bu sezon Süper Lig'de Teleset Mobilya Akhisarspor adıyla yer alacak.

    1. 08 Eylül 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 18:19
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