Buruk’u bırakmıyor
Akhisar, Okan Buruk’la sözleşme yenilemeye hazırlanıyor
Akhisar Belediyespor Başkanı Hüseyin Eryüksel, takıma geldikten sonra müthiş bir çıkış yakalayan Teknik Direktör Okan Buruk'la yeni sözleşme müjdesi verdi. Buruk'un sezon sonu bitecek kontratını uzatmak için devre arası masaya oturacaklarını belirten Eryüksel, "Görev sürem boyunca çalıştığım en iyi teknik adam Okan Buruk ve ekibidir.
Kulüp olarak Okan hocayla uzun yıllar çalışma arzusu içindeyiz" dedi. Akhisar Başkanı, ilk yarının son birkaç maçını yeni statlarında oynayabileceklerini düşündüğünü de sözlerine ekledi.
- 05 Eylül 2017, Salı
- Güncelleme: 00:10
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Beşiktaş Vida kararını verdi
Toplam 3
Yorum
krtal tabi ya doğru karar ama sosa ozinin yerne alınmalı
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Bu millet size kazanmayı emrediyor!
Toplam 1
Yorum
Demiroren once sen git Topal hala stoper oynuyor inanamiyorum bu adam gercekten bunakmis
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"Ben yabancı kuralına karşıyım"
Toplam 83
Yorum
HAKAN 30 yaşında söylediği gibi futbolu bırakanların 20'li yaşlardaki futbolunuda gördük ya neyse.
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