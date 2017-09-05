Buruk’u bırakmıyor

Akhisar Belediyespor Başkanı Hüseyin Eryüksel, takıma geldikten sonra müthiş bir çıkış yakalayan Teknik Direktör Okan Buruk'la yeni sözleşme müjdesi verdi. Buruk'un sezon sonu bitecek kontratını uzatmak için devre arası masaya oturacaklarını belirten Eryüksel, "Görev sürem boyunca çalıştığım en iyi teknik adam Okan Buruk ve ekibidir.

Kulüp olarak Okan hocayla uzun yıllar çalışma arzusu içindeyiz" dedi. Akhisar Başkanı, ilk yarının son birkaç maçını yeni statlarında oynayabileceklerini düşündüğünü de sözlerine ekledi.



