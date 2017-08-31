Donk adım adım Akhisar’a
EGE temsilcisi transferde gözünü Galatasaray'da kadroya giremeyen Ryan Donk'a dikti. Akhisar Belediyespor'da teknik direktör Okan Buruk'un ısrarla istediği Hollandalı futbolcu için pazarlıklar başladı. Sarı-kırmızılıların göndermek istediği futbolcu için anlaşmanın kısa süre içinde yapılacağı kaydedildi.
- 31 Ağustos 2017, Perşembe
- Güncelleme: 00:50
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