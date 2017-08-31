 Donk adım adım Akhisar’a – Fotomaç – 31 Ağustos 2017
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    31 Ağustos 2017, Perşembe
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    Donk adım adım Akhisar’a

    Donk adım adım Akhisar’a
    EGE temsilcisi transferde gözünü Galatasaray'da kadroya giremeyen Ryan Donk'a dikti. Akhisar Belediyespor'da teknik direktör Okan Buruk'un ısrarla istediği Hollandalı futbolcu için pazarlıklar başladı. Sarı-kırmızılıların göndermek istediği futbolcu için anlaşmanın kısa süre içinde yapılacağı kaydedildi.
    1. 31 Ağustos 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 00:50
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