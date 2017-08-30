 Donk’a sürpriz teklif – Fotomaç – 30 Ağustos 2017
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    30 Ağustos 2017, Çarşamba
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    Donk’a sürpriz teklif

    Donk’a sürpriz teklif
    Akhisar Belediyespor, Galatasaray'da kadro dışı olan için devrede... Yıllık ücreti 1.5 milyon euro olan Hollandalı oyuncunun maaşının önemli bir bölümünü Cimbom karşılaşmaya sıcak bakarsa, Akhisar transferi gerçekleştirecek. Hem ön libero hem de stoper bölgesinde görev yapan Donk konusunda özellikle Okan Buruk ısrarcı.
    1. 30 Ağustos 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 02:33
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