 Akigo'dan erken bayram – Fotomaç – 28 Ağustos 2017
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    28 Ağustos 2017, Pazartesi
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    Akigo'dan erken bayram

    Akigo'dan erken bayram

    Mustafa Yumlu’nun 45’te atılmasıyla ikinci yarıyı 10 kişi oynamak zorunda kalan ev sahibi, ’yı Ömer Bayram ve Eray’ın attığı gollerle devirmeyi bildi.

    , 'yı 2-1 yendi. 21. dakikada Olcan Adın'ın sol kanattan kullandığı kornerde, ceza sahası içinde topa iyi yükselen Caner Osmanpaşa'nın kafa vuruşunda meşin yuvarlak üstten dışarı çıktı. 25. dakikada Olcan Adın'ın ceza sahası dışı sağ çaprazdan attığı şutta meşin yuvarlak kaleci Ramazan Köse'de kaldı. 45'te ikinci sarı kartını gören Akhisarlı Mustafa Yumlu, kırmızı kartla oyun dışında kaldı. İkinci yarıda eksik kalmasına rağmen daha kontrollü oynayan Akhisar, Ömer Bayram'ın golüyle 79'da öne geçti. Eray 87'de farkı ikiye çıkardı. Kasımpaşa'da 90'da kazanılan penaltıyı gole çeviren Rangel skoru belirledi: 2-1.
    1. 28 Ağustos 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 02:03
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