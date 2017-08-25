 Akigo golcüsünü buldu – Fotomaç – 25 Ağustos 2017
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    25 Ağustos 2017, Cuma
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    Akigo golcüsünü buldu

    Akigo golcüsünü buldu
    Lige 1 galibiyet, 1 beraberlikle başlayan Akhisar, forvet hattını Hollandalı ile güçlendirdi. Yeşil-siyahlılar, Başkan Hüseyin Eryüksel'in de katıldığı imza töreninde İngiltere Championship'te Blackburn Rovers forması giyen 29 yaşındaki santrfor ile 3 yıllık sözleşme imzaladı. Tecrübeli golcü, geçen sezon Blackburn'de 35 maçta 4 gol, 6 asistle oynadı.
    1. 25 Ağustos 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 03:03
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