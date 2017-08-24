 Forvete Premier Lig'den takviye – Fotomaç – 24 Ağustos 2017
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    24 Ağustos 2017, Perşembe
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    Forvete Premier Lig'den takviye

    Forvete Premier Lig'den takviye

    Süper Lig’de mücadele eden Akhisar Belediyespor aradığı santrafor oyuncusunu İngiltere Premier Lig’de buldu.

    Akhisar Belediyespor'dan yapılan yazılı açıklamada Hollandalı futbolcu Marvin Renato Emnes ile 3 yıllık sözleşme imzalandığı bildirildi. 29 yaşındaki santrafor oyuncusu Marvin Renato Emnes geçen sezon çıktığı 40 maçta 6 gol 9 asist yaparken kariyerinde ise 296 maçta 55 gol kaydetti.
    Akhisar Belediyespor Başkanı Hüseyin Eryüksel, Yönetim Kurulu Üyeleri Süleyman İşçi, Harun Eryüksel ve İbrahim Evren Acar'ın katıldığı imza töreninde golcü oyuncu Marvin Renato Emnes, Süper Lig'i iyi tanıdığını ve şuanda da hazır olduğunu belirtti.

    1. 24 Ağustos 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 01:51
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