Okan Buruk'tan transfer açıklaması

Akhisar Belediyespor, Süper Lig'in 3. haftasında 27 Ağustos Pazar günü saat 21.45'de Manisa 19 Mayıs Stadı'nda konuk edeceği Kasımpaşa maçının hazırlıklarına Yılmaz Atabarut Tesisleri'nde başladı.Teknik Direktör Okan Buruk yönetiminde gerçekleşen antrenmanda yeşil-siyahlılar tam kadro çalıştı. Antrenmana düz koşu ve ısınma hareketleri ile başlayan futbolcular, pas ve koordinasyon çalışmalarının ardından dar alanda yapılan taktik çalışmasıyla antrenmanı tamamladı.Antrenman öncesi basın mensuplarına açıklama yapan Teknik Direktör Okan Buruk, Kasımpaşa maçına en iyi şekilde hazırlanmak istediklerini belirtti.Antalyaspor maçında kazanmak için her şeyi yaptıklarını belirten Buruk, "Lige kazanarak başlamak çok değerliydi. Bu tabi ki bize güven oluşturdu. Geçen seneden devam eden bir oyunumuz var. Ligin ilk haftasından itibaren sahaya yansıtmaya çalışıyoruz ve kazanmak için her şeyi yapıyoruz. İlk hafta kazanarak ayrıldık ve Antalyaspor maçına baktığımızda kazanmak için her şeyi yaptık. Hak ettiğimiz galibiyetti aslında ama son bölümde maçı mağlup da bitirebilirdik. Çok net gol pozisyonlarına girdik maçı daha erken kendi lehimize çevirebilirdik. Kötü goller yedik yani, bizim tabi en büyük özelliğimiz gol yememek. Özellikle geçen sene ligin son haftalarında bu hafta bu senede gol yemeden başlamıştık ama kolay iki tane gol yedik. Tabi ki futbolun içinde bunlar oluyor. Kendimizi daha iyi geliştirmek için çalışacağız elbette bu hafta. Kendi sahamızda oynayacağımız bir karşılaşma var buna da en iyi şekilde hazırlanmak istiyoruz" dedi.Kasımpaşa maçına tam kadro çıkmak istediklerini söyleyen Buruk, "Şu anda herhangi bir eksiğimiz yok inşallah maça kadar da tam kadro çıkmak istiyoruz. Ufak tefek sakatlığı olan arkadaşlarımız var ama tabi ki her zamanki olduğu gibi yani bu maça da Antalyaspor maçına da ağrılarıyla, iğne olup çıkan oldu. Fedakar takım bir kere oynamak için elinden gelen her şeyi yapıyorlar. Çok şükür bir sıkıntımız yok inşallah kendi sahamızda oynayacağımız hedefimiz, hedeflerimizin doğrultusunda kazanmamız gereken bir maç iyi bir takıma karşı oynayacağız onlarda iki haftada 4 puan yaptı. Zorlu iki karşılaşmadan 4 puanla ayrıldı. Özellikle hücum da etkili oyuncuları var ve geçen seneden devam eden bir takım olgusu var. Yeni oyuncular eklendi rakibimize inşallah güzel bir karşılaşma olur, Antalyaspor maçı çok güzel olmuştu. İzleme zevki, seyir zevki çok olmuştu inşallah aynı şekilde böyle bir maç bekliyoruz" dedi.Performanslarının daha da yükseleceğini belirten Buruk, "Belki ilk haftalar takımlar istediği gibi olmuyor ama iki haftaya baktığımızda iki haftayı da maçın 90 dakikasını çok rahat oynayan bir takımdık. İki takıma karşıda çok üstün oynadık. Yani şu anda tabi ki yüzde yüz hazır değiliz ama iki tane 90 dakikaya çok yüksek bir tempoyla geçiren bir takımız. Ama özellikle 2-3 hafta içerisinde, milli takım arası da var orada da çalışma imkanımız olacak. Takımı yukarılara çekeceğiz" şeklinde konuştu.Transfer çalışmalarının sürdüğünü kaydeden Buruk, "1 ya da 2 oyuncu kadromuza katabiliriz. Takviyeler yapmamız gereken bölgeler var. Onları da en kısa zamanda bitireceğiz. Yeni katılan oyuncularımın da performansları bize katkı sağlıyor. İnşallah takımımız daha güçlendirmek adına takviyeler yapmak istiyoruz. Şu anda da iyi bir takım olma yolunda ilerliyoruz. Takımımızı ne kadar güçlendirirsek o kadar iyi" dedi.