Akigo'da Paşa mesaisi
Süper Lig’de mücadele veren Akhisar Belediyespor, üçüncü haftada konuk edeceği Kasımpaşa maçının hazırlıklarına bugün başlayacak.
Lige iyi bir başlangıç yaptıklarını, ilk hafta galibiyeti ve ardından yine iyi bir oyun sergileyerek Antalya'da galibiyeti kaçıran taraf olduklarını dile getiren Akhisar Belediyespor Basın Sözcüsü İbrahim Evren Acar, geçen sezondan kalan başarı çıtasını devam ettirdiklerini ve bu başarıyı yükseltmek için takımın yeni gelenlerle uyum sürecinin olduğunu ifade etti.
"iki oyuncu ile görüşüyoruz"
Teknik heyetin verdiği rapor doğrultusunda 2 oyuncu ile görüştüklerini belirten Acar, "Şu anda stoper ve forvet mevkisinden 2 oyuncu ile görüşme halindeyiz ve bu hafta sonuna kadar netlik kazanmasını bekliyoruz" dedi.
- 22 Ağustos 2017, Salı
- Güncelleme: 11:44
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G.Saray'da yönetim rahat bir nefes aldı
Toplam 5
Yorum
gerçek taraftar gs lig düşecek 2 takımı yendi sokaklar gs formasıyla gezenlerle doldu şunu unutmayın gerçek taraftar kötü günde belli olur
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G.Saray'da yönetim rahat bir nefes aldı
Toplam 5
Yorum
galatasaraylı arabamda müzık dınlerken galatasarayın marşı çalınca hemen degıstırırdım şimdi ise son ses dinliyorum boyle devam et aslanım
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Fabri yerini bilmiyor
Toplam 26
Yorum
sergen Evet hoş şeyler değildi yapılanlar. Ancak Fabri 2 maçta kızağa çekilemez.Şenol hoca Fabriyi hemen yem etti kurda kuşa.Ben onu kastettim...
Akigo'da Paşa mesaisi haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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