Bir haftada 2 bin kombine satışı yaptı

Süper Lig’de mücadele veren Akhisar Belediyespor 6. sezonunda da maçlarına Manisa 19 Mayıs Stadyumu'nda başlarken 7. haftada evinde yapacağı maçı Spor Toto Akhisar Belediye Stadyumu'nda oynamayı planlıyor.

Akhisar Belediyespor 12 bin kişilik yeni stadının Maraton ve kale arkası kombine satışlarına 7 Ağustos günü başladı. 1. Kategoride alınan kombineler 170 TL'den maraton tribününde yer alırken 2. kategoride 120 TL'den kale arkasında yer alınabilecek. Bugüne kadar 1. kategori maraton tribünü A grubundan bin 195, B grubundan 481 olmak üzere toplam 4 bin koltuktan bin 676'sı satılırken kale arkasını temsil eden 2. kategoriden ise 2 bin koltuktan toplam 247'sinin satıldığı bildirildi. VIP tribün kısmında ise oturma planının henüz belli olmadığı için satışa çıkmadığı bildirildi.