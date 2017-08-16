Bir haftada 2 bin kombine satışı yaptı
Süper Lig’de mücadele veren Akhisar Belediyespor 6. sezonunda da maçlarına Manisa 19 Mayıs Stadyumu'nda başlarken 7. haftada evinde yapacağı maçı Spor Toto Akhisar Belediye Stadyumu'nda oynamayı planlıyor.
- 16 Ağustos 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 14:22
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İlk kapışma sosyal medyada!
Toplam 14
Yorum
TCelcius Gayet kalite paylaşımlar futbol bu işte.Sevillaya helal olsun bu arada adamların 5 tane uefa avrupa kupası var ama rakibinden saygıyla söz e
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Beşiktaş'a iki sürpriz transfer önerisi
Toplam 7
Yorum
Düsseldorf'lu Besiktas, Gs'nin 2 KULVARDA kosma avantajına göre transfer politikasını tekrardan gözden geçirmek zorundadır ! Yeni sürprizlere açık olalim.
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Guilherme: Evet teklif aldım
Toplam 2
Yorum
FB para yok anca böle adam alırlar.sıkıldım artık 31 yaş 31 yaş la gidin futbola aç genç yırtıcı canvar yetenek bulun nerde döküntü bizde
Bir haftada 2 bin kombine satışı yaptı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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