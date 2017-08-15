Akhİsar’da yüzler gülüyor

Süper Lig'de yeni sezona 1-0'lık Sivasspor galibiyetiyle başlayan Akhisar Belediyespor'da moraller zirve yaptı.

Yeşil-siyahlıların Basın Sözcüsü İbrahim Evren Acar, uzun soluklu ligde ilk hafta 3 puanla başlamanın mutluluk verici olduğunu ancak daha önemli olanın bu başarının sürdürülebilir olması gerektiğini ifade etti. Yeni transferlerin de gelecek haftalarda takıma uyumlu bir şekilde performans sergilemesi ile daha iyi bir takım olacaklarını vurguladı.