 Akhİsar’da yüzler gülüyor – Fotomaç – 15 Ağustos 2017
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    15 Ağustos 2017, Salı
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    Akhİsar’da yüzler gülüyor

    Akhİsar’da yüzler gülüyor

    Süper Lig'de yeni sezona 1-0'lık Sivasspor galibiyetiyle başlayan 'da moraller zirve yaptı.

    Yeşil-siyahlıların Basın Sözcüsü İbrahim Evren Acar, uzun soluklu ligde ilk hafta 3 puanla başlamanın mutluluk verici olduğunu ancak daha önemli olanın bu başarının sürdürülebilir olması gerektiğini ifade etti. Yeni transferlerin de gelecek haftalarda takıma uyumlu bir şekilde performans sergilemesi ile daha iyi bir takım olacaklarını vurguladı.
    1. 15 Ağustos 2017, Salı
    2. Güncelleme: 02:48
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