İyi başlayalım iyi bitirelim
LİGDE Sivasspor'u ağırlamaya hazırlanan Akhisar Belediye galibiyete kilitlendi. "Lige iyi başlamak çok önemli. İyi başlayalım, iyi bitirelim" diyen Okan Buruk, "Geçen sezonun son haftalarında yakaladığımız başarılı çizgiyi bu sezona da taşımak istiyoruz. Kadromuzu koruduk. Oturmuş bir oyun anlayışımız var. Taraftar da destek verirse, hedefimize daha rahat ulaşırız" dedi. Akigo'da hafif sakat Larsson dışında eksik yok.
- 10 Ağustos 2017, Perşembe
- Güncelleme: 01:33
FOTOMAÇ GÜNDEM
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Soldado: "Türkiye'nin en büyüğüne geldim"
Toplam 118
Yorum
Onur HastaGs lıyım hayırlı olsun kardes takımımıza.Gs olmazsa Fb, Fb olmazsa Gs olmaz.Ama nıye genclerımız yok bızım yazık degılmı paralarımıza..
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Fenerbahçe'nin "Kocaman" ümidi
Toplam 17
Yorum
POZ Güzelde poz vermiş, ısmarlama haber için. YEDİK...
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Soldado: "Türkiye'nin en büyüğüne geldim"
Toplam 118
Yorum
ned en büyüğüne grlmiş ??
İyi başlayalım iyi bitirelim haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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