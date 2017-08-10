 İyi başlayalım iyi bitirelim – Fotomaç – 10 Ağustos 2017
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    10 Ağustos 2017, Perşembe
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    İyi başlayalım iyi bitirelim

    İyi başlayalım iyi bitirelim
    LİGDE Sivasspor'u ağırlamaya hazırlanan Akhisar Belediye galibiyete kilitlendi. "Lige iyi başlamak çok önemli. İyi başlayalım, iyi bitirelim" diyen Okan Buruk, "Geçen sezonun son haftalarında yakaladığımız başarılı çizgiyi bu sezona da taşımak istiyoruz. Kadromuzu koruduk. Oturmuş bir oyun anlayışımız var. Taraftar da destek verirse, hedefimize daha rahat ulaşırız" dedi. Akigo'da hafif sakat Larsson dışında eksik yok.
    1. 10 Ağustos 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 01:33
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