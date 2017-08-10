LİGDE Sivasspor'u ağırlamaya hazırlanan Akhisar Belediye galibiyete kilitlendi. "Lige iyi başlamak çok önemli. İyi başlayalım, iyi bitirelim" diyen Okan Buruk, "Geçen sezonun son haftalarında yakaladığımız başarılı çizgiyi bu sezona da taşımak istiyoruz. Kadromuzu koruduk. Oturmuş bir oyun anlayışımız var. Taraftar da destek verirse, hedefimize daha rahat ulaşırız" dedi. Akigo'da hafif sakat Larsson dışında eksik yok.