 Akhisar Belediyespor, Hora’yı kadrosuna kattı – Fotomaç – 10 Ağustos 2017
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    10 Ağustos 2017, Perşembe
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    , Hora’yı kadrosuna kattı

    Akhisar Belediyespor, Hora’yı kadrosuna kattı

    , geçtiğimiz sezon Atiker Konyaspor’da forma giyen santrfor Adrian Ioan Hora’yı kadrosuna dahil etti.

    Akhisar Yılmaz Atabarut Tesisleri'nde gerçekleştirilen imza töreninde 29 yaşındaki Rumen futbolcu Adrian Ioan Hora ile 3 yıllık sözleşme imzalandı. İmza törenine Başkanı Hüseyin Eryüksel ve yönetim kurulu üyeleri katıldı.

    Futbola, Romanya 2. Ligi takımlarından UTA Arad kulübünde başlayan 28 yaşındaki oyuncu sırasıyla Gloria Bistrita, CFR Cluj, ASA Tirgu Mures, Pandurii Targu Jiu formaları giydi. İlk yurt dışı deneyimini Atiker Konyaspor ile gerçekleştiren Rumen futbolcu geçtiğimiz sezon 14 lig maçında 1 kez fileleri havalandırdı. Kariyeri boyunca 295 maçta görev alan Hora, 53 kez fileleri havalandırırken 17 kez de asist yaptı.

    Öte yandan 3 kez Romanya Milli Takım forması giyen Hora bu maçlarda golle tanışamadı.
    1. 10 Ağustos 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 18:45
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