 Okan Buruk’un Cikalleshi aşkı – Fotomaç – 08 Ağustos 2017
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    08 Ağustos 2017, Salı
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    ’un aşkı

    Okan Buruk’un Cikalleshi aşkı
    Akhisar Teknik Direktörü , geçen sezon kiralık olarak yeşil-siyahlı formayı giyen Arnavut golcüyü tekrar kadroda görmek istiyor. Başakşehir'de Adebayor ve Mevlüt Erdinç'in gölgesinde kalan 26 yaşındaki Sokol , Ege ekibinde çıktığı 16 maçta 7 gol, 4 asistlik bir performans sergiledi.
    1. 08 Ağustos 2017, Salı
    2. Güncelleme: 00:36
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