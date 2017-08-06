Akhisar'dan hazırlık maçında gol yağmuru

Manisa 19 Mayıs Stadı'nda yapılanan mücadelenin ilk yarısında 10. dakikada Caner Osmanpaşa ile öne geçen Akhisar Belediyespor karşısında Altınordu 11. dakikada Murat Uçar'ın golüyle eşitliği yakaladı: 1-1.

İlk yarısı 1-1 eşitlikle tamamlanan müsabakada 48. dakikada Paulo Henrique ile bir gol daha bulan Akhisar Belediyespor öne geçse de Altınordu, 63. dakikada Musa CAner Aktaş'la tekrar beraberliği sağladı: 2-2. Kalan bölümü de 71. dakikada Soner Aydoğdu, 78. dakikada Paulo Henrique, 79. dakikada Eray Ataseven ve 89. dakikada Olcan Adın'la goller bulan Akhisar Belediyespor müsabakadan 6-2 galip ayrıldı.

Öte yandan karşılaşmanın ikinci yarısında aniden bastıran yağışın ardından yaşanan elektrik kesintisi nedeniyle müsabaka bir süre durduktan sonra tekrar devam etti.