Akhisar'dan hazırlık maçında gol yağmuru
Süper Lig ekiplerinden Akhisar Belediyespor, hazırlık maçında TFF 1. Lig temsilcisi Altınordu'yu 6-2 yendi.
Manisa 19 Mayıs Stadı'nda yapılanan mücadelenin ilk yarısında 10. dakikada Caner Osmanpaşa ile öne geçen Akhisar Belediyespor karşısında Altınordu 11. dakikada Murat Uçar'ın golüyle eşitliği yakaladı: 1-1.
İlk yarısı 1-1 eşitlikle tamamlanan müsabakada 48. dakikada Paulo Henrique ile bir gol daha bulan Akhisar Belediyespor öne geçse de Altınordu, 63. dakikada Musa CAner Aktaş'la tekrar beraberliği sağladı: 2-2. Kalan bölümü de 71. dakikada Soner Aydoğdu, 78. dakikada Paulo Henrique, 79. dakikada Eray Ataseven ve 89. dakikada Olcan Adın'la goller bulan Akhisar Belediyespor müsabakadan 6-2 galip ayrıldı.
Öte yandan karşılaşmanın ikinci yarısında aniden bastıran yağışın ardından yaşanan elektrik kesintisi nedeniyle müsabaka bir süre durduktan sonra tekrar devam etti.
- 06 Ağustos 2017, Pazar
- Güncelleme: 22:43
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İspanyollar ‘Rincon’ dedi
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Yorum
Yasama 29 yaşında biri şu anda gerekli değil. Gelecek adına 20-22 yaş aralığına biri alınabilir. Ancak sol stoper ve sol bek eksiğimiz var.
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Transfer resmen açıklandı
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Yasama Snaijder yıllık 1,8 m euro karşılığnda anlaşma yaptı. Onun için ortalığı ayağa kaldıranlar keriz yerine konmak nasıl bir duygu şimdi anlatı
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Galatasaray kupayı evine getirdi
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Behlul Utanın büyükler takımı a takımı bu çocuklardan utanın
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