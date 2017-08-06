 Akhisar'dan hazırlık maçında gol yağmuru – Fotomaç – 06 Ağustos 2017
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    06 Ağustos 2017, Pazar
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    Akhisar'dan hazırlık maçında gol yağmuru

    Akhisar'dan hazırlık maçında gol yağmuru

    Süper Lig ekiplerinden , hazırlık maçında TFF 1. Lig temsilcisi 'yu 6-2 yendi.

    Manisa 19 Mayıs Stadı'nda yapılanan mücadelenin ilk yarısında 10. dakikada Caner Osmanpaşa ile öne geçen karşısında 11. dakikada Murat Uçar'ın golüyle eşitliği yakaladı: 1-1.

    İlk yarısı 1-1 eşitlikle tamamlanan müsabakada 48. dakikada Paulo Henrique ile bir gol daha bulan Akhisar Belediyespor öne geçse de Altınordu, 63. dakikada Musa CAner Aktaş'la tekrar beraberliği sağladı: 2-2. Kalan bölümü de 71. dakikada Soner Aydoğdu, 78. dakikada Paulo Henrique, 79. dakikada Eray Ataseven ve 89. dakikada Olcan Adın'la goller bulan Akhisar Belediyespor müsabakadan 6-2 galip ayrıldı.

    Öte yandan karşılaşmanın ikinci yarısında aniden bastıran yağışın ardından yaşanan elektrik kesintisi nedeniyle müsabaka bir süre durduktan sonra tekrar devam etti.

    1. 06 Ağustos 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 22:43
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