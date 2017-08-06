 Akhisar Belediye’ye transfer şart – Fotomaç – 06 Ağustos 2017
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    06 Ağustos 2017, Pazar
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    Akhisar Belediye’ye transfer şart

    Akhisar Belediye’ye transfer şart
    Akhisar Belediyespor Teknik Direktörü , yeni sezonun başlamasına kısa süre yönetimden transfer istedi. Yönetimle bir araya gelen Buruk'un, takıma 3 takviye daha yapılmasını yönünde rapor verdiği öğrenildi. Tecrübeli hocanın, özellikle golcü transferinde hızlı davranılmasını talep ettiği öğrenildi.
    1. 06 Ağustos 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 01:02
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