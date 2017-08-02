Akhisar BLD Antonio'yu renklerine bağladı
Süper Lig ekiplerinden Akhisar Belediyespor, Brezilyalı orta saha oyuncusu Sergio Antonio'yu renklerine bağladı.
Son olarak Birleşik Arap Emirlikleri Liginde mücadele veren Al-Wasl Sports Club'ta forma giyen 30 yaşındaki futbolcu ile 2 yıllık sözleşme imzalandı. Yılmaz Atabarut Tesisleri'nde düzenlenen imza töreninde konuşan tecrübeli futbolcu, Türkiye'de başarılı olacağını söyledi.
Geçen sezon ligde 12 maçta 1060 dakika forma şansı bulan Antonio, ülkesi Brezilya'da Villa Nova, Atletico-MG, CRB, Criciuma EC, Vasco Da Gama ve Sport Recife formalarını da giydi.
Teknik Direktör Okan Buruk, transferde titiz davrandıklarını belirterek, "Şu ana kadar kadromuza dahil ettiğimiz isimlerin hepsi bize önemli katkılar sağlayacak. Bazı mevkilerimizde eksikler var, transfer çalışmaları sürecek" dedi.
- 02 Ağustos 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 10:46
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Konate reddedildi
Toplam 9
Yorum
Huseyin Eren ı verin üstede 3 milyon $ verin
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Burak Yılmaz'ın sözleşmesi feshedildi
Toplam 9
Yorum
61 Burak alınsın tabi iyi golcü ama yıllık 3.5 milyon mantıklı mı ya herhalde giderek gençleşecek bu adam...26 yaşında 5 sat 32 de 4 e geri al
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Burak Yılmaz'ın sözleşmesi feshedildi
Toplam 9
Yorum
nn 32 yaşındaki son transferini yapan bir futbolcuya bu para çok. Buradan başkana sesleniyorum: populist davranmayı bırak.
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