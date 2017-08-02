Akhisar BLD Antonio'yu renklerine bağladı

Son olarak Birleşik Arap Emirlikleri Liginde mücadele veren Al-Wasl Sports Club'ta forma giyen 30 yaşındaki futbolcu ile 2 yıllık sözleşme imzalandı. Yılmaz Atabarut Tesisleri'nde düzenlenen imza töreninde konuşan tecrübeli futbolcu, Türkiye'de başarılı olacağını söyledi.



Geçen sezon ligde 12 maçta 1060 dakika forma şansı bulan Antonio, ülkesi Brezilya'da Villa Nova, Atletico-MG, CRB, Criciuma EC, Vasco Da Gama ve Sport Recife formalarını da giydi.



Teknik Direktör Okan Buruk, transferde titiz davrandıklarını belirterek, "Şu ana kadar kadromuza dahil ettiğimiz isimlerin hepsi bize önemli katkılar sağlayacak. Bazı mevkilerimizde eksikler var, transfer çalışmaları sürecek" dedi.