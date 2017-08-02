 Akhisar BLD Antonio'yu renklerine bağladı – Fotomaç – 02 Ağustos 2017
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    02 Ağustos 2017, Çarşamba
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    Akhisar BLD Antonio'yu renklerine bağladı

    Akhisar BLD Antonio'yu renklerine bağladı

    Süper Lig ekiplerinden Akhisar Belediyespor, Brezilyalı orta saha oyuncusu Sergio Antonio'yu renklerine bağladı.

    Son olarak Birleşik Arap Emirlikleri Liginde mücadele veren Al-Wasl Sports Club'ta forma giyen 30 yaşındaki futbolcu ile 2 yıllık sözleşme imzalandı. Yılmaz Atabarut Tesisleri'nde düzenlenen imza töreninde konuşan tecrübeli futbolcu, Türkiye'de başarılı olacağını söyledi.

    Geçen sezon ligde 12 maçta 1060 dakika forma şansı bulan Antonio, ülkesi Brezilya'da Villa Nova, Atletico-MG, CRB, Criciuma EC, Vasco Da Gama ve Sport Recife formalarını da giydi.

    Teknik Direktör Okan Buruk, transferde titiz davrandıklarını belirterek, "Şu ana kadar kadromuza dahil ettiğimiz isimlerin hepsi bize önemli katkılar sağlayacak. Bazı mevkilerimizde eksikler var, transfer çalışmaları sürecek" dedi.

    1. 02 Ağustos 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 10:46
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