Akhisar, Serginho ile sözleşme imzaladı
Süper Lig ekibi Akhisar Belediyespor, Brezilyalı futbolcu Sergio Antonio Borges Junior'u (Serginho) kadrosuna kattı.
Yeşil-siyahlı kulüpten yapılan açıklamada, kulüp binasında gerçekleştirilen törende Serginho ile 2 yıllık sözleşme imzalandığı bildirildi.
Profesyonel futbol hayatına Brezilya ligi takımlarından Villa Nova'da başlayan 30 yaşındaki futbolcu ülkesinin takımlarından Atletico Miniero, Clube de Regatas, Criciuma EC, Vasco da Gama ve Sport Recife formaları giydi.
Son olarak Birleşik Arap Emirlikleri'nden El-Wasl forması giyen deneyimli ön libero geçtiğimiz sezon takımıyla 12 lig maçında görev aldı.
- 01 Ağustos 2017, Salı
- Güncelleme: 23:27
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İşte Terim'in alacağı işsizlik maaşı
Toplam 47
Yorum
FUTBOL USA TERIM MILLI TAKIMA UEFA VE FIFA'DAN YILIK KAZANDIRDIGI PARA 27MILYONUN UZERINDE MILLI TAKIM KAZANDIGI HER MACTA GELIR ARTAR. TFF750 MIL2017
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Beşiktaş'a Monacolu stoper!
Toplam 2
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KARAKARTAL BU YIL GALATASARAYIN İSTEYİPTE ALMADIGI YOK AYRICA NE TUNUS MUŞ KARDEŞİM ÜLKE TUNUSLU DOLDU YA YAV GİDİN KUZEYDEN ALIN
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İşte Terim'in alacağı işsizlik maaşı
Toplam 47
Yorum
TÜRKİYEM FATİHİN SUÇU YOK ÖNCE TFF NİN TARAFLI VE BAŞARISIZ GEÇMİŞİ ŞAİBELİ YÖNETİMİ BAŞKANI İSTİFA ETMELİ ZORLAMI ALDI TERİM PARAYI NANKÖRLER.
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