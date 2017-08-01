 Akhisar, Serginho ile sözleşme imzaladı – Fotomaç – 01 Ağustos 2017
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    01 Ağustos 2017, Salı
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    Akhisar, ile sözleşme imzaladı

    Akhisar, Serginho ile sözleşme imzaladı

    Süper Lig ekibi , Brezilyalı futbolcu Sergio Antonio Borges Junior'u () kadrosuna kattı.

    Yeşil-siyahlı kulüpten yapılan açıklamada, kulüp binasında gerçekleştirilen törende ile 2 yıllık sözleşme imzalandığı bildirildi.

    Profesyonel futbol hayatına Brezilya ligi takımlarından Villa Nova'da başlayan 30 yaşındaki futbolcu ülkesinin takımlarından Atletico Miniero, Clube de Regatas, Criciuma EC, Vasco da Gama ve Sport Recife formaları giydi.

    Son olarak Birleşik Arap Emirlikleri'nden El-Wasl forması giyen deneyimli ön libero geçtiğimiz sezon takımıyla 12 lig maçında görev aldı.

    1. 01 Ağustos 2017, Salı
    2. Güncelleme: 23:27
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