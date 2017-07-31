 Akhisar BLD arayışta – Fotomaç – 31 Temmuz 2017
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    31 Temmuz 2017, Pazartesi
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    Akhisar BLD arayışta

    Akhisar BLD arayışta

    Akhisar Belediyespor, orta saha oyuncusu 'nın yerine yeni isim için kolları sıvadı

    Yeni sezon hazırlıklarını Avusturya'da sürdüren Süper Lig ekibi Akhisar Belediyespor, ücretinde zam isteyen ancak olumsuz yanıt alınca kulüple bağlarını koparan orta saha 'nın yerini doldurmak için kolları sıvadı. Teknik Direktör Okan Buruk'un orta alana mutlaka takviye istediği, yönetimin de vakit kaybetmeden harekete geçtiği bildirildi.

    Yeşil siyahlıların 12 Ağustos'ta Sivasspor'la oynanacak ilk lig maçına kadar forvet arkasında görev yapıp oyunu iki yönüyle oynayabilen bir ismi kadroya dahil edeceği ifade edildi. Buruk, "Sezon başlayana kadar eksiklerimizi gidereceğiz. Lige en iyi şekilde girmek istiyoruz. Önümüzde 10 günden fazla bir zaman var, gereken takviyeleri gerçekleştiririz" dedi.

    1. 31 Temmuz 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 15:35
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