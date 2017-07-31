Akhisar BLD arayışta
Akhisar Belediyespor, orta saha oyuncusu Özer Hurmacı'nın yerine yeni isim için kolları sıvadı
Yeni sezon hazırlıklarını Avusturya'da sürdüren Süper Lig ekibi Akhisar Belediyespor, ücretinde zam isteyen ancak olumsuz yanıt alınca kulüple bağlarını koparan orta saha Özer Hurmacı'nın yerini doldurmak için kolları sıvadı. Teknik Direktör Okan Buruk'un orta alana mutlaka takviye istediği, yönetimin de vakit kaybetmeden harekete geçtiği bildirildi.
Yeşil siyahlıların 12 Ağustos'ta Sivasspor'la oynanacak ilk lig maçına kadar forvet arkasında görev yapıp oyunu iki yönüyle oynayabilen bir ismi kadroya dahil edeceği ifade edildi. Buruk, "Sezon başlayana kadar eksiklerimizi gidereceğiz. Lige en iyi şekilde girmek istiyoruz. Önümüzde 10 günden fazla bir zaman var, gereken takviyeleri gerçekleştiririz" dedi.
- 31 Temmuz 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 15:35
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Beşiktaş'tan dev transfer atağı
Toplam 24
Yorum
44istanbul Renkliler korkudan ne yapacaklarini bilemiyorlar :))) her duyduklari isimde elleri ayaklari birbirine dolasiyor. takimi bozmak icin Senol hocayi koparmaya calisiyorlar, anket manket hazirlmislar kendi aralarinda :)))) Bu isin en iyisi ve en sereflisi kendi takiminiza odaklanin, adam akilli transfer yapin, yavas yavas yeniden takim olmaya caslisin. Böyle adam gibi rakip olursunuz, bundan türkiye futbolu da faydalanir.
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Galatasaray transferi bitirdi
Toplam 17
Yorum
iyi iyi güzel transfer
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Şenol Güneş'in Volkan Şen talebi
Toplam 16
Yorum
stark laz laz konuşma deseydi başkan...
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