 Akhisar-Karabük: 2-2 – Fotomaç – 29 Temmuz 2017
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HEPSİ
    29 Temmuz 2017, Cumartesi
    OYUN ENGLISH

    Akhisar-Karabük: 2-2

    Akhisar-Karabük: 2-2
    Sezon hazırlıklarını Avusturya'da sürdüren ekiplerimizden K.Karabükspor ile Akhisar Belediye'nin hazırlık karşılaşması 2-2 sona erdi. Dietersdorf Stadı'nda oynanan maçın tüm golleri ilk yarıda kaydedildi. Barbosa ve Henrique'nin gollerine Rodic ve Fatih Atik (penaltıdan) ile karşılık veren Karabük, Avusturya kampını yarın noktalayıp yurda dönecek.
    1. 29 Temmuz 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 00:11
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