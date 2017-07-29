Akhisar-Karabük: 2-2

Sezon hazırlıklarını Avusturya'da sürdüren ekiplerimizden K.Karabükspor ile Akhisar Belediye'nin hazırlık karşılaşması 2-2 sona erdi. Dietersdorf Stadı'nda oynanan maçın tüm golleri ilk yarıda kaydedildi. Barbosa ve Henrique'nin gollerine Rodic ve Fatih Atik (penaltıdan) ile karşılık veren Karabük, Avusturya kampını yarın noktalayıp yurda dönecek.