Akhisar Belediyespor'un rakibi Tikva
Üçüncü etap çalışmaları için Avusturya'nın Bad Tatmannsdorf bölgesinde Avita Resort Otel'de kampa giren Süper Lig ekibi Akhisar Belediyespor, yarın İsrail ekibi Maccabi Petah Tikva ile hazırlık maçında karşı karşıya gelecek.
Avita Resort Otel'inın sahasında oynanacak müsabaka saat 18.00'de başlayacak. Teknik direktör Okan Buruk, Avusturya kampını en verimli şekilde geçireceklerini söyledi. Burada 4 özel maç yapmayı planladıklarını dile getiren Okan Buruk, şunları söyledi:
"Yeni transferlerimizin de katılımıyla 1 Ağustos'a kadar çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Lige en iyi şekilde hazır girmek istiyoruz."
- 23 Temmuz 2017, Pazar
- Güncelleme: 16:06
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Fenerbahçe'den Eto'o açıklaması
Toplam 2
Yorum
uA fanatik anca manken fotoğrafları koysun
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''Marcelo işi iyi olmadı''
Toplam 6
Yorum
Düsseldorf'lu Pek bi sey yapmadı ! SADECE,, BAZILARINA 13 PUAN FARK ATILMASINDA VE SAMPIYON OLUNMASINDA katkıları oldu !
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''Marcelo işi iyi olmadı''
Toplam 6
Yorum
Isidon. Neden olmamis.senin gibi Bjk liler de gördük sy. Kolot 1 M. € verdin yönetici oldun.giderken utanmadin parayi geri aldin.karisma sen transf
Akhisar Belediyespor'un rakibi Tikva haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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