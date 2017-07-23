 Akhisar Belediyespor'un rakibi Tikva – Fotomaç – 23 Temmuz 2017
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    23 Temmuz 2017, Pazar
    OYUN ENGLISH

    Akhisar Belediyespor'un rakibi Tikva

    Akhisar Belediyespor'un rakibi Tikva

    Üçüncü etap çalışmaları için Avusturya'nın Bad Tatmannsdorf bölgesinde Avita Resort Otel'de kampa giren Süper Lig ekibi Akhisar Belediyespor, yarın İsrail ekibi Maccabi Petah Tikva ile hazırlık maçında karşı karşıya gelecek.

    Avita Resort Otel'inın sahasında oynanacak müsabaka saat 18.00'de başlayacak. Teknik direktör Okan Buruk, Avusturya kampını en verimli şekilde geçireceklerini söyledi. Burada 4 özel maç yapmayı planladıklarını dile getiren Okan Buruk, şunları söyledi:

    "Yeni transferlerimizin de katılımıyla 1 Ağustos'a kadar çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Lige en iyi şekilde hazır girmek istiyoruz."

    1. 23 Temmuz 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 16:06
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Akhisar Belediyespor'un rakibi Tikva haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.