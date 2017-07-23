Akhisar Belediyespor'un rakibi Tikva

Avita Resort Otel'inın sahasında oynanacak müsabaka saat 18.00'de başlayacak. Teknik direktör Okan Buruk, Avusturya kampını en verimli şekilde geçireceklerini söyledi. Burada 4 özel maç yapmayı planladıklarını dile getiren Okan Buruk, şunları söyledi:



"Yeni transferlerimizin de katılımıyla 1 Ağustos'a kadar çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Lige en iyi şekilde hazır girmek istiyoruz."