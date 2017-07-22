Henrique, Akhisar’da

Ege temsilcisi, Brezilyalı forvet Paulo Henrique'yi renklerine bağladı.

Akhisar, Shanghai Shenhua'nın serbest bıraktığı 28 yaşındaki golcü ile 3 yıllık sözleşme imzaladı. Tecrübeli golcü, geçmişte Trabzonspor forması giymişti. Bordo-mavili forma ile 118 maça çıkan Henrique 29 gol atarken, 23 de asistle oynamıştı. Henrique, Türkiye'ye döndüğü için mutlu olduğunu söyledi.