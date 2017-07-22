 Henrique, Akhisar’da – Fotomaç – 22 Temmuz 2017
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    22 Temmuz 2017, Cumartesi
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    Henrique, Akhisar’da

    Henrique, Akhisar’da

    Ege temsilcisi, Brezilyalı forvet 'yi renklerine bağladı.

    Akhisar, Shanghai Shenhua'nın serbest bıraktığı 28 yaşındaki golcü ile 3 yıllık sözleşme imzaladı. Tecrübeli golcü, geçmişte Trabzonspor forması giymişti. Bordo-mavili forma ile 118 maça çıkan Henrique 29 gol atarken, 23 de asistle oynamıştı. Henrique, Türkiye'ye döndüğü için mutlu olduğunu söyledi.
    1. 22 Temmuz 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 01:36
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