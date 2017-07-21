Henrique, Akhisar'da

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Akhisar Belediyespor, Çin Süper Lig’inde mücadele eden Shanghai Greenland Shenhua forması giyen eski Trabzonsporlu forvet oyuncusu Paulo Henrique ile 3 yıllık anlaşma imzaladı.

Ege ekibi Akhisar Belediyespor, aradığını forveti Çin'de buldu. Yeşil-siyahlılar uzun süren sakatlığı nedeniyle Çin Süper Ligi'nde fazla forma şansı bulamayan 28 yaşındaki golcü oyuncu Paulo Henrique'yi renklerine bağladı. Daha önce Trabzonspor forması ile Süper Lig'de 78 maçta 19 gol kaydeden Henrique'nin imza törenine, Akhisar Belediyespor Başkanı Hüseyin Eryüksel, As Başkan Harun Eryüksel, yöneticiler İbrahim Evren Acar ile futbolcunun menajerleri katıldı. Transferle ilgili Akhisar Belediyespor'dan yapılan yazılı açıklamada, "Akhisarsporumuz Brezilyalı futbolcu Paulo Henrique ile 3 yıllık sözleşme imzalamıştır. Kulübümüze ve futbolcumuza hayırlı başarılar dileriz" ifadelerine yer verildi.