Henrique, Akhisar'da
Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Akhisar Belediyespor, Çin Süper Lig’inde mücadele eden Shanghai Greenland Shenhua forması giyen eski Trabzonsporlu forvet oyuncusu Paulo Henrique ile 3 yıllık anlaşma imzaladı.
- 21 Temmuz 2017, Cuma
- Güncelleme: 16:16
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Defansa Bayern’li panzer
Toplam 5
Yorum
analiz bu sezon defans yapmayalım lütfen,yeterince defansımız var,biri gitse bile souza yada topal oynar orda,forvet ve lens i istiyoruz
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Forvette samba
Toplam 9
Yorum
analiz interde çok verimsiz bir sezon geçirdi,Fenerbahçeye ne vereceği tam bir muallak olan biri
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Forvette samba
Toplam 9
Yorum
beko ayranın yok içmeye
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