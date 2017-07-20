 Barbosa Akhisar’da – Fotomaç – 20 Temmuz 2017
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    20 Temmuz 2017, Perşembe
    OYUN ENGLISH

    Barbosa Akhisar’da

    Barbosa Akhisar’da
    Süper Lig'in Ege ekibi , dün flaş bir transfere imza attı. Yeşil-siyahlılar, geçtiğimiz sezonu Al Wasl Dubai'de tamamlayan ile anlaştı. 30 yaşındaki Portekizli futbolcu, 2 yıllık sözleşmeye imza attı. Tecrübeli kanat oyuncu kariyerinde Porto ve Braga gibi takımların formasını giydi.
    1. 20 Temmuz 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 23:23
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Barbosa Akhisar’da haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.