Helder Barbosa Akhisar Belediyespor'da
Süper Lig ekiplerinden Akhisar Belediyespor, Portekizli futbolcu Helder Barbosa'yı kadrosuna dahil etti.
Akhisar Belediyespor'dan yapılan yazılı açıklamada, Barbosa ile 2 yıllık sözleşme imzalandığı bildirildi.
Futbola Portekiz'in Porto takımında başlayan 30 yaşındaki Barbosa, ülkesinde Coimbra, Trofense, Vitoria Setubal ve Braga takımlarının yanı sıra İspanya'da Almeria, Yunanistan'da AEK ve son olarak Birleşik Arap Emirlikleri'nden El Wasl ekiplerinde forma giydi.
Tecrübeli sol kanat oyuncusu Porto ile 2 kez lig şampiyonluğunu yanı sıra Portekiz 17 Yaş Altı Takımı ile Avrupa Şampiyonluğu yaşadı.
- 19 Temmuz 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 12:04
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Yusuf artık Kartal gibi
Toplam 17
Yorum
Volkan Siz olcayı 200 bine alırken biz bişey dedik mi ?
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Volkan Şen Galatasaray'da
Toplam 100
Yorum
idris sana yüzde yüz katılıyorum
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Volkan Şen Galatasaray'da
Toplam 100
Yorum
Polat Bu adamı alacağınıza siz bence hasan şasi alın bu adamdan daha iyi oynamasa kulağımi keserim hemde bedeva.
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