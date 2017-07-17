 Akigolar dört köşe – Fotomaç – 17 Temmuz 2017
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    17 Temmuz 2017, Pazartesi
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    Akigolar dört köşe

    Akigolar dört köşe
    Erzurum'da yeni sezon hazırlıklarını sürdüren 'da yüzler gülüyor. Teknik direktör , Kayseri'yi 1-0 yendikleri hazırlık maçıyla sözlerine başlayıp, "Olumlu bir futbol sergiledik. Çok iyi hava koşullarında idmanlar yapıyoruz" açıklamasında bulundu.
    1. 17 Temmuz 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 02:01
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