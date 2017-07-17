Akigolar dört köşe
Erzurum'da yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Akhisar Belediyespor'da yüzler gülüyor. Teknik direktör Okan Buruk, Kayseri'yi 1-0 yendikleri hazırlık maçıyla sözlerine başlayıp, "Olumlu bir futbol sergiledik. Çok iyi hava koşullarında idmanlar yapıyoruz" açıklamasında bulundu.
- 17 Temmuz 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 02:01
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FOTOMAÇ GÜNDEM
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G.Saray orta sahasını buldu!
Toplam 16
Yorum
eh be Avrupada olmayan bir GS hayal ediyorum.Yildizlarla bezenmis bir takim.Sonra gerceklere bakiyorum10 yila kalmadan eskisinden daha borclu GS g
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F.Bahçe 'Elmas' buldu!
Toplam 2
Yorum
www ?
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F.Bahçe 'Elmas' buldu!
Toplam 2
Yorum
genc en azindan genc oyuncu, gelsin..
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