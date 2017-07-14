Akhisar, Vaz Te'yi Çin'e kaptırdı
Akhisar Belediyespor'un iç transferde anlaşma sağlayamadığı Ricardo Vaz Te, Çin'in Henan Jianye takımına transfer oldu.
Çin kulübü Portekizli futbolcunun transferini resmi sitesinden duyururken İngilizve ve Çince, "Hoşgeldin Vaz Te" ifadesini kullandı. 2014-15'te Westham United, 2015-16'da Charlton Athletic'ten yarım sezon kiralanan yıldız futbolcu, geçen sezon ise tüm lig boyuncu yeşil siyahlı formayı giydi.
Geride bıraktığımız sezon müthiş bir performans sergileyen Vaz Te, ligde 11, kupada 14 olmak üzere rakip fileleri 25 kez sarsarak transferin en gözde isimlerinden biri oldu. Akhisar Belediyespor'dan bu sezon için geçen sezonki ücretinin iki katını istediği bildirdilen Portekizli golcünün adı bir dönem Fenerbahçe'yle de anıldı. Vaz Te'yi Çin'e kaptıran Akhisar Belediyespor, Portekizli futbolcunun boşluğunu Eskişehirsporlu Ofoedu ile doldurmayı planlıyor.
- 14 Temmuz 2017, Cuma
- Güncelleme: 16:22
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F.Bahçe ve G.Saray'ın rakipleri belli oldu
Toplam 9
Yorum
emrE en iyi liginde oynamış tecrübe sahibi olan tugay kerimoğlu dururken tudor gelirse olacağı bu bunun gibi skorları dha çok yaşarlar
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Altınordu'nun kalesi sağlam
Toplam 1
Yorum
M.AKEL33 HELAL OLSUN ALTINORDU KİMSENİN YAPAMADIĞINI YAPIYOR
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F.Bahçe ve G.Saray'ın rakipleri belli oldu
Toplam 9
Yorum
selcuk haram olsun gs turu gececek zannediyorlar boş hayal bunlaar aga selcuk dört trilyon para alıyor aynısını bnde yaprım 500 tl ye geri pas yana pas
Akhisar, Vaz Te'yi Çin'e kaptırdı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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