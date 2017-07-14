 Akhisar, Vaz Te'yi Çin'e kaptırdı – Fotomaç – 14 Temmuz 2017
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    14 Temmuz 2017, Cuma
    OYUN ENGLISH

    Akhisar, Vaz Te'yi Çin'e kaptırdı

    Akhisar, Vaz Te'yi Çin'e kaptırdı

    Akhisar Belediyespor'un iç transferde anlaşma sağlayamadığı Ricardo Vaz Te, Çin'in Henan Jianye takımına transfer oldu.

    Çin kulübü Portekizli futbolcunun transferini resmi sitesinden duyururken İngilizve ve Çince, "Hoşgeldin Vaz Te" ifadesini kullandı. 2014-15'te Westham United, 2015-16'da Charlton Athletic'ten yarım sezon kiralanan yıldız futbolcu, geçen sezon ise tüm lig boyuncu yeşil siyahlı formayı giydi.
    Geride bıraktığımız sezon müthiş bir performans sergileyen Vaz Te, ligde 11, kupada 14 olmak üzere rakip fileleri 25 kez sarsarak transferin en gözde isimlerinden biri oldu. Akhisar Belediyespor'dan bu sezon için geçen sezonki ücretinin iki katını istediği bildirdilen Portekizli golcünün adı bir dönem Fenerbahçe'yle de anıldı. Vaz Te'yi Çin'e kaptıran Akhisar Belediyespor, Portekizli futbolcunun boşluğunu Eskişehirsporlu Ofoedu ile doldurmayı planlıyor.

    1. 14 Temmuz 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 16:22
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Akhisar, Vaz Te'yi Çin'e kaptırdı haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.