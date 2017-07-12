 Akhisar’da Buruk’tan yeni transfer mesajı – Fotomaç – 12 Temmuz 2017
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    12 Temmuz 2017, Çarşamba
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    Akhisar’da Buruk’tan yeni transfer mesajı

    Akhisar’da Buruk’tan yeni transfer mesajı

    Akhisar'da transfer harekatı başlıyor. Balıkesir'den Eray Ataseven ve Denizlispor'dan Alperen Babacan'ın yanı sıra Sporting Lizbon'dan kiralanan Miguel Lopes'in bonservisini alan, Akigo'da Teknik Direktör Okan Buruk, transfer mesajı verdi.

    Buruk, "Geçen seneki kadrosunu korumaya çalıştık. Ufak tefek sıkıntı yaşadığımız oyuncularımız oluyor. Onları tekrar takımda tutmaya çalışıyoruz. Eğer anlaşamazsak yeni transferlere yöneleceğiz. Acele etmiyoruz. Hem kişilik olarak takımıza uyacak hem de oyuncu olarak bize katkı sağlayacak oyuncuları kadromuza katacağız" diye konuştu.
    1. 12 Temmuz 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 00:01
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