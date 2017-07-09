Akigo’da mutlu son

AKHİSAR Belediyespor uzun süredir bonservisini almaya çalıştığı Miguel Lopes'te mutlu sona ulaştı. Ege ekibi, geçtiğimiz sezon kiralık oynattığı 30 yaşındaki sağbek için kulübü Sporting Lizbon'la her konuda anlaştı. Yeşil-siyahlılar, tecrübeli oyuncuyla da 3 artı 1 yıllık sözleşme imzaladı. Teknik direktör Okan Buruk'un ısrarcı olduğu Portekizli futbolcu, geçtiğimiz sezon 31 Süper Lig maçında 3'er gol ve asistle oynadı.